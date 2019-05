Kejklíř vzplanul při majálesu na náměstí v Poličce, letěl pro něj vrtulník

„Na místo byly přivolány dvě pozemní jednotky záchranářů a vrtulník letecké záchranné služby, který ho transportoval s vážnými popáleninami do traumacentra Fakultní nemocnice Brno. Muž musel být převeden na umělou plicní ventilaci,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Aleš Malý.



Nešťastná událost se stala po desáté hodině. Mladý muž měl v plánu předvést ohňovou show, která mu podle svědků nevyšla. Při vystoupení, kdy polykal plameny, si popálil horní část těla.

„Jednalo se o pozvaného vystupujícího z Pusté Rybné, který měl na tribuně vystoupení. Nejedná se o poličského občana ani o studenta,“ informoval starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Svědci hovoří o tom, že se mladík během nepovedené show popálil v obličeji a hořely mu i vlasy.

„Viděla to moje vnučka. Dokonce chytalo i pódium. Hned ho čapli do radnice pod vodu. Pak přijela záchranka, která ho ošetřovala. Když jsem šel pro chleba do pekárny, někde u autobusového nádraží přistával vrtulník,“ řekl iDNES.cz Jan Matouš.