Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích. Muž na místě vyhrožoval střelbou
ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, začne i stavba nejnáročnějších úseků
Je to jen pár dnů, co se v Pardubickém kraji otevřely dva nové dálniční úseky u Svitav a Vysokého Mýta a řidiči už vyhlížejí další. Příští rok by ucpané silnici I/35 mohly ulevit dva úseky před a za...
Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví
Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...
Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól
Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...
Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno
Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...
Klenot mezi nádražními budovami bude napřesrok hotov, v pardubické hale bude tepleji
Už šestým rokem prochází památkově chráněný objekt pardubického nádraží celkovou rekonstrukcí. Na opravu hlavní výškové budovy dokončenou před dvěma lety navázaly práce na renovaci odbavovací haly i...
Sex a masturbace jsou důležitý faktor, říká urolog a vynálezce „čurokelímku“
Vadilo mu, že zdravotní sestry zdržuje zdlouhavé odebírání moči, které je pro řadu pacientů stále velmi nepříjemné až stresující. Urolog Marcel Janda proto vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v...
Radar stavíme jako skládačku, říká šéf firmy na jeho výrobu
Pardubická Retia hledá nové zaměstnance. „Hlavní je mít chuť a vůli se něco naučit. My takovému člověku pomůžeme jeho znalosti prohlubovat a dál rozvíjet. Především k nám přicházejí lidé z...
Hlavatý očekávání v Liberci nenaplnil. Po roce a půl se vrací do Pardubic
Kreativní záložník Michal Hlavatý se po roce a půl vrací z Liberce do Pardubic. Sedmadvacetiletý fotbalista podepsal na východě Čech dlouhodobou smlouvu, a to na čtyři a půl roku.
Vyrábět ozdoby neplánovali. Touha zachránit řemeslo i pracovní místa byla silnější
Vánoce jsou pro spolumajitelku sklárny Koulier z Oflendy Kateřinu Šrámkovou víc než jen svátky, pojí se k nim silná nostalgie i hluboký vztah k tradici. Právě ten se odráží i v jejím přístupu k...
Jak na havrany? Města musí změnit taktiku, shazování hnízd je nehumánní
Havran v básni Edgara Allana Poea jen neškodně ťukal na okno. Co by za to lidé v Chrudimi dali. Tamní velká kolonie havranů svým křikem a výkaly přivádí některé obyvatele k zoufalství. Kdo by to...
STAVEBNÍ DOZOR OD 55.000 KČ) A AUTO
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 55 000 - 65 000 Kč
VIDEO: Zběsilá jízda zdrogovaného cizince. Ohrožoval ostatní, policista musel uskočit
Svitavští kriminalisté vyšetřují zběsilou jízdu cizinců, kteří pod vlivem drog nebezpečně ohrožovali sebe i ostatní účastníky provozu. Posádka vozu Fiat Ducato se proháněla mezi Vysokým Mýtem a...
Nový obchvat překvapil a dopravě v centru ulevil, u Semtína má ale opačný efekt
Nový severovýchodní obchvat Pardubic funguje lépe, než řada řidičů čekala. Přinesl úlevu lidem v centru. Kdo dojíždí do Pardubic z Lázní Bohdanče, však může ve špičkách strávit desítky minut navíc.