Vražda v Chrudimi. Člověk zraněný při potyčce v bytě zemřel v nemocnici

  9:30
Tragické následky má úterní incident z Chrudimi. Policie vyšetřuje podvečerní napadení, kdy na místě zůstal vážně zraněný člověk. Ve středu ráno policisté informovali, že ke konfliktu došlo v bytě mezi dvěma lidmi, kteří se znali. Jednoho na místě zadrželi, druhý v nemocnici podlehl zraněním. Útočník je podezřelý z vraždy. Vzhledem k věku jednoho z účastníků nebudou policisté k případu poskytovat žádné další informace.
Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026) | foto: Policie ČR

Policie vyšetřuje napadení v Chrudimi, na místě byl podle záchranářů vážně zraněný člověk. Ve středu večer krátce po incidentu policisté informovali, že situace je pod kontrolou a další nebezpečí už nehrozí.

Ke konfliktu došlo v Hradištní ulici na chrudimském sídlišti Na Větrníku. Podle zdroje iDNES.cz došlo v bytě k útoku nožem na otce rodiny.

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)

„Aktuálně zasahuje několik policejních hlídek, ZZS (zdravotnická záchranná služba) a LZS (letecká záchranná služba) v Chrudimi u fyzického napadení. Situaci máme pod kontrolou, občanům nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedli v úterý policisté na síti X.

Mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Josef Strašík řekl, že na místo záchranáři vyslali všechny typy posádek, včetně vrtulníku. Posádky podle něj zasahovaly u „osoby se závažným poraněním“. Více ale zatím nechtěl říct. Ani policisté okolnosti napadení neupřesnili. „Na místě zjišťujeme veškeré okolnosti a další informace poskytneme, jakmile to okolnosti dovolí,“ sdělili.

11. února 2026  9:30

