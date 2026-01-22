Já skoro nepiju, říkal řidič policii. Pak se přiznal, že měl pivo za jízdy

Na řidiče dodávky s přívěsem policii upozornila řidička s tím, že dodávka směřující od Nasavrk na Pardubice před ní kličkuje a ohrožuje protijedoucí vozy.
„Hlídka proto vyrazila na místo, kde po pár minutách řidiče dodávky zastavila,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Na dotaz, zda pil nějaký alkohol, uvedl třicetiletý řidič, že ne. Následně se ale přiznal, že přímo během jízdy vypil několik piv.
Lidé upozornili policii na kličkující auto, jeho řidič prokládal pivo vodkou
„Opilý se necítil a svou nejistou jízdu přisuzoval nepozornosti při řízení,“ řekla Kopecká.
„Já alkohol skoro vůbec nepiju“, řekl řidič poté, co nadýchal 2,10 promile. „Policisté mu sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. A jelikož se jednalo o cizince, putoval přímo do cely, kde bude čekat na soud,“ dodala Kopecká.