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Úplatek jsem nevzal a nevznikla škoda, odmítá obvinění starosta pardubického obvodu

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  10:06
Starosta Petr Králíček (Pardubice pro lidi) z městského obvodu VI v Pardubicích potvrdil, že policie ho minulý týden obvinila z manipulace s veřejnými zakázkami. Vinu však odmítá a na funkce rezignovat nehodlá. V kauze čelí obvinění osm lidí a sedm firem. Policie zasahovala na radnici loni v dubnu.
Starosta Králíček se svou novou knihou

Starosta Králíček se svou novou knihou | foto: FB Petr Králíček- Starosta v pohybu

Policie zasahovala na městském úřadě ve Svítkově kvůli podezření z manipulace s...
Policisté od rána zasahují na úřadě ve Svítkově. (10. dubna 2025)
Policisté od rána zasahují na úřadě ve Svítkově. (10. dubna 2025)
Policisté od rána zasahují na úřadě ve Svítkově. (10. dubna 2025)
12 fotografií

„Vámi dotazovaná záležitost se vztahuje k věci, která byla řešena před více jak rokem. Nyní se věci posunuly dál a mezi obviněnými jsem i já, jedná se o načasování tři měsíce před koncem mandátu a volbami, proto nechť si každý udělá názor svůj,“ uvedl Králíček.

Starosta Králíček se svou novou knihou
Policie zasahovala na městském úřadě ve Svítkově kvůli podezření z manipulace s veřejnými zakázkami. (10. dubna 2025)
Policisté od rána zasahují na úřadě ve Svítkově. (10. dubna 2025)
Policisté od rána zasahují na úřadě ve Svítkově. (10. dubna 2025)
12 fotografií

Postup policie byl podle Králíčka očekávatelný, podal policistům vysvětlení, další postup je v rukou jeho advokáta, napsal dále ČTK.

„Konkrétní případy komentovat nebudu, obecně mohu říci, že nám policie klade za vinu zjednání výhody při veřejné zakázce, zneužití pravomoci a přijetí úplatku. Žádný úplatek jsem nikdy nepřijal. Ze spisu nevyplývá, že bych svou činností způsobil nějakou škodu. K usnesení jsme podali stížnost,“ uvedl starosta.

Dodal také, že odstupovat z funkce nehodlá, očekává nestranný soud. Podle něj by všichni měli postupovat stejně jako u jiných obviněných zastupitelů a ctít presumpci neviny, do doby, než soud rozhodne.

Policie prověřuje osm lidí a sedm firem kvůli zakázkám na pardubickém obvodě

Policie zasahovala na radnici městského obvodu VI v Pardubicích loni 10. dubna. Podle tehdejších informací České televize policisté zasahovali i v domě, kde má bydliště tajemník radnice obvodu Aleš Herák. Herák po zásahu policie na radnici řekl, že všichni podepsali mlčenlivost a nemohou mluvit. Jeho aktuální vyjádření zatím není k dispozici.

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