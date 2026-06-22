Úplatek jsem nevzal a nevznikla škoda, odmítá obvinění starosta pardubického obvodu

„Vámi dotazovaná záležitost se vztahuje k věci, která byla řešena před více jak rokem. Nyní se věci posunuly dál a mezi obviněnými jsem i já, jedná se o načasování tři měsíce před koncem mandátu a volbami, proto nechť si každý udělá názor svůj,“ uvedl Králíček.
Postup policie byl podle Králíčka očekávatelný, podal policistům vysvětlení, další postup je v rukou jeho advokáta, napsal dále ČTK.
„Konkrétní případy komentovat nebudu, obecně mohu říci, že nám policie klade za vinu zjednání výhody při veřejné zakázce, zneužití pravomoci a přijetí úplatku. Žádný úplatek jsem nikdy nepřijal. Ze spisu nevyplývá, že bych svou činností způsobil nějakou škodu. K usnesení jsme podali stížnost,“ uvedl starosta.
Dodal také, že odstupovat z funkce nehodlá, očekává nestranný soud. Podle něj by všichni měli postupovat stejně jako u jiných obviněných zastupitelů a ctít presumpci neviny, do doby, než soud rozhodne.
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Policie prověřuje osm lidí a sedm firem kvůli zakázkám na pardubickém obvodě
Policie zasahovala na radnici městského obvodu VI v Pardubicích loni 10. dubna. Podle tehdejších informací České televize policisté zasahovali i v domě, kde má bydliště tajemník radnice obvodu Aleš Herák. Herák po zásahu policie na radnici řekl, že všichni podepsali mlčenlivost a nemohou mluvit. Jeho aktuální vyjádření zatím není k dispozici.