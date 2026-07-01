Na poutích vykořisťovali dělníky, viní otce a jeho dva syny. Jsou ve vazbě

Gang začal podle kriminalistů páchat trestnou činnost nejpozději v roce 2022. Působil zejména na území Vysočiny a Pardubického kraje.
„Poškození byli pod příslibem zajištění pracovní smlouvy, odpovídajícího platu a zajištění ubytování nuceni vykonávat různé, zpravidla těžké manuální práce, aniž by za ně dostávali přiměřenou finanční odměnu. Zároveň byli nuceni pobývat v nedůstojných a hygienicky neodpovídajících podmínkách,“ uvedla mluvčí NCOZ Barbora Kudláčková.
Centrála tvrdí, že obviněná trojice – otec a jeho dva synové – užívala při trestné činnosti jak psychického nátlaku, tak i fyzického násilí.
Soud poslal všechny tři stíhané do vazby poté, co je policisté zadrželi za pomoci Útvaru rychlého nasazení. Kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové.