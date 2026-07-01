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Na poutích vykořisťovali dělníky, viní otce a jeho dva syny. Jsou ve vazbě

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  10:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Policie stíhá tři rodinné příslušníky z prostředí pouťové zábavy za pracovní vykořisťování. Podle vyšetřovatelů zneužívali jako organizovaná skupina tíživé životní situace poškozených, kteří pocházeli ze sociálně slabého prostředí. Hrozí jim až 12 let vězení. O neobvyklém případu z pouťového prostředí informovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Gang začal podle kriminalistů páchat trestnou činnost nejpozději v roce 2022. Působil zejména na území Vysočiny a Pardubického kraje.

„Poškození byli pod příslibem zajištění pracovní smlouvy, odpovídajícího platu a zajištění ubytování nuceni vykonávat různé, zpravidla těžké manuální práce, aniž by za ně dostávali přiměřenou finanční odměnu. Zároveň byli nuceni pobývat v nedůstojných a hygienicky neodpovídajících podmínkách,“ uvedla mluvčí NCOZ Barbora Kudláčková.

Centrála tvrdí, že obviněná trojice – otec a jeho dva synové – užívala při trestné činnosti jak psychického nátlaku, tak i fyzického násilí.

Soud poslal všechny tři stíhané do vazby poté, co je policisté zadrželi za pomoci Útvaru rychlého nasazení. Kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové.

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