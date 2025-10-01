V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Autor: ,
  10:32
Policie navrhla podat obžalobu na šest lidí v kauze stavby parkovacího domu v Pardubicích. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za porušení povinnosti při správě cizího majetku jim v případě prokázání viny hrozí až osm let vězení. Kvůli zakázce za 340 milionů skončili na několik týdnů ve vazbě bývalý primátor Martin Charvát a jeho náměstkyně Helena Dvořáčková.
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025) | foto: ČTK

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...
20 fotografií

Kauza souvisí s výběrem dodavatele na stavbu pardubického parkovacího domu a následným ovlivňováním výběru technického dozoru investora.

„Obvinění se podle našich závěrů měli snažit vyloučit jednoho uchazeče o veřejnou zakázku ze zadávacího řízení na stavbu parkovacího domu a zároveň se měli snažit zvýhodnit jiného uchazeče,“ sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Jedna stavba, dva průšvihy. Pardubický parkovací dům má opět na stole policie

„V druhém případě - výběru technického dozoru - měli neoprávněně vyloučit dva uchazeče, kteří měli být levnější než následně vybraný technický dozor, čímž měla být poškozena společnost Rozvojový fond Pardubice o částku ve výši 627 990 korun,“ pokračoval.

Všechny obviněné stíhá policie na svobodě. O podání obžaloby bude rozhodovat Okresní státní zastupitelství v Pardubicích.

V listopadu 2023 obvinila policie v souvislosti se zakázkou na stavbu parkovacího domu 19 lidí a několik firem včetně tehdejšího primátora Pardubic za ANO Martina Charváta a jeho náměstkyně Heleny Dvořáčkové (dříve ANO a SPD).

Soud chyboval v pardubické korupční kauze, dohody o vině a trestu ale platí

Média tehdy uváděla, že Charvát s Dvořáčkovou chtěli podle kriminalistů vyřadit vítěze soutěže tím, že si dali zpracovat znalecký posudek, který měl dokázat, že slíbená doba výstavby je nereálně krátká. Posudek to nepotvrdil a firma začala parkovací dům stavět. Charvát, Dvořáčková a předseda Krajské hospodářské komory Jozef Koprivňanský strávili několik měsíců ve vazbě.

3. února 2025
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří...

Pět tisíc jako dárek? Byla to chyba, říká lídr kandidátky SPOLU Marek Výborný

Jako trojka na kandidátce koalice SPOLU poslanec KDU-ČSL Marek Výborný obdržel před čtyřmi roky ve volbách v Pardubickém kraji 13 351 preferenčních hlasů, suverénně nejvíc ze všech kandidátů. Tehdy...

V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Policie navrhla podat obžalobu na šest lidí v kauze stavby parkovacího domu v Pardubicích. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za porušení povinnosti při správě cizího majetku jim v...

1. října 2025  10:32

Nesmíme polevit, velí Šotnar. Pardubicím čelí jeho bývalý zaměstnavatel

Fanoušci svůj tým konečně uvidí v plné parádě, zve na středeční domácí duel pardubických basketbalistů se Slunetou Ústí nad Labem (od 17.30) jejich trenér Jan Šotnar. A připomíná, že od léta k tomu...

1. října 2025  10:19

Čert s automatem láká v Poličce k referendu, opozice chce skoncovat s hazardem

V Poličce budou lidé během parlamentních voleb rozhodovat o hazardu ve městě. Podnik, který před půldruhým rokem rozpoutal debatu o budoucnosti heren a kasin, ale před nedávnem zkrachoval.

1. října 2025  9:01

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

1. října 2025

Krejčí: S návratem už jsem nepočítal. Z Pardubic pořád může být i fotbalové město

Čistě z osobního hlediska asi ve středu večer v Pardubicích a širokém okolí nenajdete šťastnějšího člověka, než kterým bude Jiří Krejčí. Staronovému trenérovi Východočechů se přece jen splní sen, se...

30. září 2025  14:52

Labutí mláďata uvázla v bahně na dně rybníka, kolemjdoucí zalarmovala hasiče

Vypuštěný rybník na Pardubicku se stal pastí pro čtveřici labutích mláďat. Ta uvázla v bahně a bez cizí pomoci by nejspíš nepřežila. Přeloučští hasiči je společně s pracovníky záchranné stanice...

30. září 2025  12:31

Dynamo odkrývá marodku: Smejkal s Kautem nebudou hrát měsíce, co Sedlák?

Hokejové Pardubice na prahu nové extraligové sezony počítají zraněné. V sestavě aktuálně nemůžou počítat s obráncem Peterem Čerešňákem a útočníky Lukášem Sedlákem, Jiřím Smejkalem a dlouhodobě...

30. září 2025  11:22

Levné bydlení v Pardubicích? Už jen vzpomínka. Ceny nájmů rostou, dostupnost padá

Pardubice patří k městům, ve kterých za poslední rok nejvíce zdražily pronájmy bytů. Metr čtvereční je nyní v průměru už téměř za 300 korun. Podobné je to s cenami bytů. Radnice pomáhá mladým rodinám...

30. září 2025  10:26

Zlepšení nepřišlo, Střihavka končí. Fotbalové Pardubice přebírá Krejčí

Kouč fotbalových Pardubic David Střihavka dostal v pondělí dopoledne výpověď. Tým přebírá Jiří Krejčí, který Východočechy vedl už v minulosti. V trenérském štábu doplní současného asistenta Pavla...

29. září 2025  13:29,  aktualizováno  13:50

Kauza objednané vraždy spěje k závěru, žalobkyně mluví o bezcitnosti a navrhla tresty

Krajský soud v Hradci Králové přistoupil k závěrečným řečem v případu pardubického advokáta Pavla Jelínka, kterého obžaloba viní z objednání vraždy expartnera Jelínkovy dcery. Žalobkyně jemu a třem...

29. září 2025  12:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Město dohání skluz. Pardubický obchvat nakonec otevře bez plánované cyklostezky

Nový severovýchodní obchvat Pardubic měl být doplněn cyklostezkou, ale město se při přípravě stavby opozdilo. Samotná silnice se tak otevře letos 5. prosince, stezka nejdříve v roce 2027.

29. září 2025  10:08

Frťala o Pardubicích: Nejsou nejslabší, desítky milionů za posily se projeví

Už 252 minut v kuse nedostali ligový gól, už 268 minut ho taky ze hry nedali. Fotbalisté Teplic své šňůry natáhli v bitvě nejhorších proti Pardubicím, z níž se mohli odpíchnout k lepším časům....

28. září 2025  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.