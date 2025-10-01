V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Kauza souvisí s výběrem dodavatele na stavbu pardubického parkovacího domu a následným ovlivňováním výběru technického dozoru investora.
„Obvinění se podle našich závěrů měli snažit vyloučit jednoho uchazeče o veřejnou zakázku ze zadávacího řízení na stavbu parkovacího domu a zároveň se měli snažit zvýhodnit jiného uchazeče,“ sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
„V druhém případě - výběru technického dozoru - měli neoprávněně vyloučit dva uchazeče, kteří měli být levnější než následně vybraný technický dozor, čímž měla být poškozena společnost Rozvojový fond Pardubice o částku ve výši 627 990 korun,“ pokračoval.
Všechny obviněné stíhá policie na svobodě. O podání obžaloby bude rozhodovat Okresní státní zastupitelství v Pardubicích.
V listopadu 2023 obvinila policie v souvislosti se zakázkou na stavbu parkovacího domu 19 lidí a několik firem včetně tehdejšího primátora Pardubic za ANO Martina Charváta a jeho náměstkyně Heleny Dvořáčkové (dříve ANO a SPD).
Média tehdy uváděla, že Charvát s Dvořáčkovou chtěli podle kriminalistů vyřadit vítěze soutěže tím, že si dali zpracovat znalecký posudek, který měl dokázat, že slíbená doba výstavby je nereálně krátká. Posudek to nepotvrdil a firma začala parkovací dům stavět. Charvát, Dvořáčková a předseda Krajské hospodářské komory Jozef Koprivňanský strávili několik měsíců ve vazbě.
3. února 2025