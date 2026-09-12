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Po seniorovi, který zmizel na elektrokole, pátrala policie. Našli ho mrtvého
Jeho úmrtí nevykazovalo známky cizího zavinění. Uvedla to policejní mluvčí Markéta Janovská.
Policie k neštěstí další informace zatím poskytovat nebude. Policie po seniorovi pátrala od čtvrtečního rána. Z domu v Žumberku odjel kolem 08:00 na trekovém kole, rodina jeho zmizení oznámila policii krátce před 14:00.
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