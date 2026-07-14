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Jak zvládat krizové situace na silnicích. Motorkáři se sjedou do Vysokého Mýta

Kryštof Ženatý
  8:59
Během akce se motocyklisté také svézou na vysokomýtském polygonu

Během akce se motocyklisté také svézou na vysokomýtském polygonu | foto: Jan Altnerpro iDNES.cz

Motorkářská sezona je v plném proudu. Letní počasí přímo vybízí majitele jednostopých strojů k projížďkám po krajině. V celém Česku se navíc konají desítky srazů a setkání. Na akci Kolama dolů s Policií ČR – Učme se přežít, která se chystá na 18. července ve Vysokém Mýtě, budou mít motorkáři možnost zdokonalit své dovednosti.

Příležitost projet se pod dohledem Policie České republiky se nenaskýtá každý den. rychlostí až 150 km/h.

Než se motorkáři dostanou na polygon, čeká je první porce zážitků. Spanilé jízdy pod vedením Policie ČR letos odstartují ve třech krajích – Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém. Účastníci vyrazí z Vysokého Mýta, Hřibojed u Braunova betléma a z Písařova. Na rozdíl od běžných individuálních výletů se navíc mohou plně soustředit na samotnou jízdu a okolní krajinu. O organizaci trasy i bezpečný průběh se postarají dopravní policisté, kteří budou skupiny doprovázet až do cíle ve Vysokém Mýtě.

Po příjezdu do Vysokého Mýta se účastníci dostanou na polygon. Budou moci vyzkoušet vysokou rychlost a pod vedením zkušených instruktorů zdokonalit průjezd zatáčkami, správnou stopu i práci s brzdami v prostředí bez křižovatek, protijedoucích vozidel a dalších nástrah běžného provozu.

Nejde přitom o závodění ani o honbu za maximální rychlostí, ale o možnost poznat motocykl v podmínkách, které na běžných silnicích jednoduše neexistují.

„Řada motorkářů si chce vyzkoušet, co jejich stroj skutečně dokáže, ale běžná silnice pro podobné experimenty není vhodné místo. Ve Vysokém Mýtě mají možnost svézt se na polygonu, poznat limity vlastní i motocyklu a zároveň se něco naučit. Nejde o závodění, ale o zkušenost, kterou si z běžného provozu jednoduše neodnesete,“ říká hlavní instruktor projektu Učme se přežít Jiří Novotný.

Manévry i disciplíny, které mohou zachránit život

Velkým lákadlem budou také testovací jízdy. Do Vysokého Mýta dorazí více než deset motocyklových značek jako BMW, Honda, Yamaha, KTM, Triumph, Harley-Davidson, Indian, Royal Enfield a další. Návštěvníci tak budou mít možnost porovnat stroje různých kategorií přímo za jejich řídítky.

Zatímco za podobnou zkušeností by běžně museli navštívit několik motosalonů nebo čekat na jednotlivé předváděcí akce, zde budou mít vše na jednom místě během jediného dne. Právě možnost bezprostředního srovnání různých strojů patří k oblíbeným částem programu.

A na akci nepůjde jen o ježdění. Tým projektu Učme se přežít připravil program, který nabídne přednášky, praktické ukázky, dovednostní disciplíny, měření reakční doby i soutěž o motocyklovou helmu. Návštěvníci si vyzkoušejí také vyhýbací manévry, slalomy a další situace, které mohou rozhodovat o bezpečném návratu domů.

Program bude probíhat po celý den a každý si jej bude moci přizpůsobit podle vlastních zájmů a zkušeností. „Oproti minulým letům jsme program výrazně rozšířili. Návštěvníci nemusí přijet jen na jednu jízdu a odjet domů. Mohou si vyzkoušet praktická cvičení, navštívit přednášky a strávit mezi motorkáři celý den. Chceme, aby si každý odvezl nejen zážitek, ale také něco, co mu jednou může pomoci na silnici,“ doplňuje Jiří Novotný.

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Projekt Učme se přežít se během let vypracoval mezi nejznámější vzdělávací programy pro motocyklisty v České republice. Každoročně se jeho akcí účastní tisíce jezdců. „Nejde o závodění, ale o zkušenost, kterou si z běžného provozu jednoduše neodnesete,“ dodává Novotný.

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