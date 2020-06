Policisté chtěli zastavit opilého cyklistu, před hlídkou se skácel na zem

Vsaďte se, že i v šestatřiceti letech by za normálních okolností dokázal svými kličkami zamotat hlavy soupeřům ve...

Část D35 z Opatovic do Časů otevřeme již příští rok, slibuje šéf ŘSD

Nový úsek dálnice D35 z Opatovic do Časů by měl sloužit řidičům už příští rok. Na svém Twitteru to uvedl generální...