Pardubice budou hlídat i policisté z Balkánu. Kvůli chování jejich dělníků

Lidé z pardubického sídliště Polabiny si tu a tam stěžují na hluk a nepořádek v okolí hotelu Harmony. V něm jsou ubytovaní převážně dělníci z Balkánu a právě oni se také starají strážníkům zhusta o práci.



„Vidím v policejních svodkách, že se tam poměrně často odehrávají nějaké krádeže, výtržnictví nebo třeba šarvátky a další spory,“ uvedl starosta druhého městského obvodu Radek Hejný.

Ovšem už za měsíc by například narušitelé veřejného pořádku z Rumunska či Bulharska mohli narazit při dělání nepravostí na své krajany.

„Tato praxe se osvědčila například v minulém roce v Mladé Boleslavi. Pardubice jsou jednou z oblastí, kde by tito policisté ve smíšených hlídkách měli působit,“ uvedl pro ČTK mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán s tím, že by cizinci měli působit ve společných hlídkách se svými českými kolegy.

Podle primátora Pardubic Martina Charváta (ANO) by v Pardubicích měli pracovat policisté z Bulharska, Rumunska a Ukrajiny. „Když zasahuje policista ze země zaměstnance, nevzniká jazyková bariéra a dopad činnosti se dá okamžitě přenášet do místa bydliště dotyčného. Rozhodně je to zajímavá věc, my ji vítáme,“ uvedl Charvát.

Stejný názor má i starosta Hejný. „Rozhodně by to mělo smysl a mohlo by to přispět k uklidnění situace i v našem obvodě. Přece jen strážníků máme poměrně málo a státního policistu není prakticky na ulici ani vidět,“ doplnil Hejný.

Smíšené hlídky budou pod českým velením

Zahraniční policisté budou mít v podstatě stejné pravomoci jako čeští kolegové, smíšené hlídky na území ČR budou působit pod českým velením. Ubytování pro zahraniční kolegy policie zajistí v policejních ubytovacích zařízeních, ale i jinde.

V Pardubicích pracuje mnoho zahraničních dělníků, zvláště ve společnosti Foxconn. Minulý rok se vedení města postavilo proti personálnímu rozšíření firmy.

Výrobce počítačových komponentů chtěl přijmout 300 pracovníků z Mongolska, město ale pro ně nemá dostatečnou infrastrukturu ve školství, lékařské péči, dopravě nebo nabídce bytů. Ovšem už dalších zhruba tisíc Mongolů ve městě pracuje.

Policisté z ciziny by se měli objevit i v místech s průmyslovými zónami také na území Středočeského a Plzeňského kraje. „Počítáme s tím, že by v případě potřeby spolupracovali s našimi policisty napříč celou republikou,“ uvedl Bocán.

Nábor policistů z jiných zemí se konal v minulosti hlavně u velkých automobilek. Týkalo se to zmíněné Mladé Boleslavi nebo východočeských Kvasin a okolí a vždy šlo o příslušníky z Polska a Slovenska.

Nejhorší situace je v jedenáctitisícovém Rychnově nad Kněžnou. Právě tady žije drtivá většina cizinců, jež nalákala vidina práce v nedaleké kvasinské automobilce a v dalších firmách. „Jde hlavně o vandalismus, rvačky mezi nimi, výtržnictví,“ uvedl velitel městské policie Josef Martinec. Ve městě se rovněž potýkají i s ilegálními ubytovnami.

Podíl cizinců na kriminalitě roste i na Mladoboleslavsku. Loni na ně připadal každý čtvrtý čin.

„Policisté ze zahraničí se budou zapojovat do společných hlídek, do intenzivnějších kontrol ubytoven a budou kontrolovat i totožnost osob v ulicích nebo převážené věci v automobilech,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD při spuštění projektu společných hlídek.