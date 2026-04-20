Byly kamarádky, pak se rozhádaly. Konflikt bezdomovkyň vyústil v pokus o vraždu

Podle obvinění vážně zranila šestačtyřicetiletou ženu nedaleko obchodního domu Globus. Motivem byla žárlivost a rozepře, uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Poraněná žena byla v provizorním příbytku pod mostem u nájezdu na silnici nedaleko Globusu. S ní tam bylo několik opilých bezdomovců. Kvůli tomu byla situace zpočátku podle Holečkové nepřehledná.
„Po důkladném prověření celé události se kriminalistům podařilo zjistit, že za vážným poraněním ženy je její 29letá bývalá kamarádka. K napadení poškozené mělo dojít v nočních hodinách ve čtvrtek 16. dubna. Mladší žena z důvodů dlouhodobějších neshod a pocitu žárlivosti napadla starší nejprve údery pěstí, kopy a nakonec nožem. Poškozená utrpěla vážná, život ohrožující zranění a byla hospitalizována v nemocnici,“ uvedla Holečková.
Policie proto mladší ženu obvinila z pokusu o vraždu a porušování domovní svobody. Ke všemu se přiznala. „Určitou roli u ní sehrál požitý alkohol. Nyní jí hrozí trest odnětí svobody na deset až 18 let. Kriminalisté podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněné do vazby. Státní zástupce ho akceptoval,“ řekla Holečková.