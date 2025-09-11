Opilý a zdrogovaný, na tachometru i 150. Řidič při honičce v obci proletěl tújemi

  15:47
Průjezdem keře z tújí na zahradu rodinného domu skončila minulý týden policejní honička na Orlickoústecku. Před hlídkou ujížděl opilý a zdrogovaný řidič.

Událost se stala v neděli po desáté dopoledne v obci Horní Čermná na Orlickoústecku. Policejní hlídka chtěla zastavit a zkontrolovat řidiče Škody Octavia.

„Policisté nějakou dobu za vozidlem jeli a viděli, že v něm sedí dvě osoby. Na výzvu k zastavení vozu za pomoci výstražných světel ale řidič nereagoval,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Řidičák mám v plánu, hájil se zdrogovaný motorkář na stroji bez značek

Naopak pořádně sešlápl plyn. Chvílemi měl na tachometru až 150 km/h. „A vozidlo nedokázal udržet na silnici,“ řekla Holečková. Ve vysoké rychlosti prolétl živým plotem z tújí a skončil na zahradě rodinného domu.

Jeden z mužů zůstal po nehodě ležet na zemi vedle vozidla, druhý se schovával na zadní sedačce.

„Ani jeden se nechtěl přiznat k tomu, že řídil a oba využili svého práva nevypovídat. Dechové zkoušky naměřily 0,55 promile u jednoho a 0,32 promile u druhého, orientační test na drogy navíc u obou potvrdil amfetamin/metamfetamin,“ dodala Holečková.

Celý případ včetně toho, kdo vozidlo řídil, nyní policisté vyšetřují.

