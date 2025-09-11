Událost se stala v neděli po desáté dopoledne v obci Horní Čermná na Orlickoústecku. Policejní hlídka chtěla zastavit a zkontrolovat řidiče Škody Octavia.
„Policisté nějakou dobu za vozidlem jeli a viděli, že v něm sedí dvě osoby. Na výzvu k zastavení vozu za pomoci výstražných světel ale řidič nereagoval,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Naopak pořádně sešlápl plyn. Chvílemi měl na tachometru až 150 km/h. „A vozidlo nedokázal udržet na silnici,“ řekla Holečková. Ve vysoké rychlosti prolétl živým plotem z tújí a skončil na zahradě rodinného domu.
Jeden z mužů zůstal po nehodě ležet na zemi vedle vozidla, druhý se schovával na zadní sedačce.
„Ani jeden se nechtěl přiznat k tomu, že řídil a oba využili svého práva nevypovídat. Dechové zkoušky naměřily 0,55 promile u jednoho a 0,32 promile u druhého, orientační test na drogy navíc u obou potvrdil amfetamin/metamfetamin,“ dodala Holečková.
Celý případ včetně toho, kdo vozidlo řídil, nyní policisté vyšetřují.