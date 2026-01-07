Hlavně se musíme vrátit domů, nabádal policista kolegu při nebezpečné honičce

  14:24
Policisté z Pardubického kraje zažili dramatické zakončení loňského roku. Jednatřicetiletý cizinec se zákazem řízení ujížděl na Chrudimsku vysokou rychlostí po silnici s ujetým sněhem a nakonec havaroval. Když ho policisté dopadli, nespolupracoval a vydával se za svého bratra. V autě našla policie střelnou zbraň i sáčky s podezřelou látkou.

V úterý před Silvestrem krátce před 21 hodinou si policista z hlídkové služby v Chrasti na Chrudimsku všiml auta značky Škoda Superb, které podle jeho osobních znalostí obvykle řídí muž bez řidičského oprávnění. Okamžitě o tom informoval kolegy, kteří hledaný vůz následně vypátrali v ulici Boženy Němcové.

Řidiče několikrát vyzvali k zastavení, ten ale nereagoval a naopak přidal plyn. Na silnici, kde byl místy uježděný sníh a při teplotách kolem nuly hrozila ledovka, pokračoval v nebezpečné jízdě na Rosice a Dobrkov. Při tom výrazně překračoval povolenou rychlost, podle slov policisty ve videu jel i přes 130 km/h, a nezastavila ho ani červená na semaforu.

Muž měl u sebe kromě několika mobilních telefonů i střelnou zbraň. (7. ledna 2026)

„Pomalu, hele, nestojí to za to, musíme se hlavně vrátit domů,“ zaznělo v policejním voze od příslušníka sedícího na místě spolujezdce.

Honička skočila až v obci Radim, kde v jedné z vedlejších ulic prorazil ujíždějící řidič provizorní plot, přeskočil jezírko na soukromém pozemku a havaroval. Ani tak se ale nechtěl vzdát a odmítal opustit vozidlo. Policisté byli proto nuceni použít donucovací prostředky, aby ho z vozu dostali.

Když už neměl kam utéct, rozhodl se policistům ztížit práci tím, že zapíral svou totožnost a dokonce se vydával za svého bratra. Po operativním šetření policisté zjistili nejen totožnost jednatřicetiletého cizince, který měl hned několik vyslovených zákazů řízení. Při prohlídce vozidla našli několik mobilních telefonů, sáčky s látkou připomínající drogy a krátkou střelnou zbraň.

„Nalezené předměty byly odeslány na expertizu. Navíc budou zjišťovány i okolnosti k vlastnictví vozidla. Policisté na případu nadále pracují a provádějí celou řadu úkonů. Na stanovení konkrétní právní kvalifikace je proto v tuto chvíli brzy,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Muž navíc odmítl podstoupit test na přítomnost drog i lékařské vyšetření.

VIDEO: Zběsilá jízda zdrogovaného cizince. Ohrožoval ostatní, policista musel uskočit

„Policisté každodenně zažívají situace plné adrenalinu, rizik a odpovědnosti. Toto video ukazuje, že policisté nejsou jen stroje. Prožívají v těchto situacích emoce stejně jako každý jiný. A co je nejdůležitější, chtějí se vždy po službě vrátit zpět ke svým rodinám,“ dodala Kopecká.

