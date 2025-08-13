Policejní honička se strhla první srpnovou neděli po druhé hodině ranní na hlavní světelné křižovatce v Hlinsku. Poté, co řidič zadriftoval na křižovatce a začal ujíždět ulicemi města, zkusil policisty setřást takzvaným blafákem, když zablikal na jednu stranu a odbočil na tu druhou. Po několika pokusech zjistil, že trik z amerických policejních honiček v reálu jen tak nefunguje.
Osudným se mu nakonec stala nejspíše neznalost prostředí, protože po několika minutách ujíždění najel na polní cestu, která končila na podmáčeném trávníku.
„Když zkusil vozidlo otočit, sklouzl k jedné z chatek a řidič služebního vozidla ho zablokoval. Při snaze vymanit se z patové situace začal devatenáctiletý cizinec couvat, ale pouze naboural do chatky, kterou poškodil,“ sdělil pardubický policejní mluvčí Tomáš Dub.
Řidič se však ani nyní nehodlal vzdát. Po zběsilé jízdě se se spolujezdcem ve vozidle zamkli a nechtěli vystoupit. Až hrozba namířenou střelnou zbraní je velmi rychle přesvědčila k odemknutí auta.
„Oba muži následně skončili na zemi a v poutech. Odmítavý přístup řidiče však ještě neskončil. S hlídkou nespolupracoval, odmítl se podrobit dechové zkoušce či podepsat dokumenty,“ dodal Dub k zásahu, který řidiče nevyjde lacino. Ve správním řízení totiž za odmítnutí testu na alkohol nebo drogy hrozí až 75 tisícová pokuta a až tříletý zákaz řízení.