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Poldr Kutřín už může při povodních částečně pomáhat, hotovo má být do léta

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  15:54
Suchý poldr Kutřín v údolí říčky Krounky postupně získává svou podobu. (12....

Suchý poldr Kutřín v údolí říčky Krounky postupně získává svou podobu. (12. října 2026) | foto: Budimex

Suchý poldr Kutřín v údolí říčky Krounky postupně získává svou podobu. (12....
Suchý poldr Kutřín v údolí říčky Krounky postupně získává svou podobu. (12....
Suchý poldr Kutřín v údolí říčky Krounky postupně získává svou podobu. (12....
Suchý poldr Kutřín v údolí říčky Krounky postupně získává svou podobu. (12....
9 fotografií
Polská společnost Budimex posouvá stavbu protipovodňového poldru Kutřín ke zdárnému cíli. V údolí říčky Krounky je betonová hráz suché nádrže hotová už ze dvou třetin. Dělníci zároveň zahájili montáž strojní části.

Ačkoli únorové zaplavení staveniště průběh výstavby zkomplikovalo, smluvní termín dokončení je podle zástupců společnosti stále stanoven do června příštího roku.

„Vyhodnocujeme všechna reálně dostupná řešení a upravujeme postup prací tak, abychom dopady této mimořádné situace na harmonogram co nejvíce omezili. Naším cílem je využít veškeré dostupné možnosti k tomu, aby byl plánovaný termín uvedení poldru do ověřovacího provozu dodržen,“ sdělil projektový manažer společnosti Budimex Krzysztof Tomczuk.

Suchý poldr Kutřín v údolí říčky Krounky postupně získává svou podobu. (12. října 2026)
Suchý poldr Kutřín v údolí říčky Krounky postupně získává svou podobu. (12. října 2026)
Suchý poldr Kutřín v údolí říčky Krounky postupně získává svou podobu. (12. října 2026)
Suchý poldr Kutřín v údolí říčky Krounky postupně získává svou podobu. (12. října 2026)
9 fotografií

Po svém dokončení bude retenční objem suché nádrže činit 3,6 milionu metrů krychlových. Zatopená plocha při plném naplnění obsáhne 67,5 hektaru, což odpovídá velikosti zhruba sta fotbalových hřišť.

Stavbaři v současné době pracují na hrázi, základové výpusti a bezpečnostním přelivu. „Železobetonová konstrukce hráze je v současnosti dokončena přibližně ze 75 procent a již probíhá montáž strojní části,“ dodal Tomczuk.

Tížná část hráze, která bude dominantou celé stavby za zhruba půl miliardy a bude vzdorovat tlaku zadržené vody, je hotová zhruba z 25 procent. Nad úroveň terénu bude vystupovat do výšky 17,8 metru, konstrukční výška bude zhruba 24 metrů.

Voda napáchala na stavbě poldru u Kutřína škodu přes milion, dokončí ji včas

Už dnes by tak rozestavěná hráz při menších povodních alespoň částečně mohla chránit obce níže po proudu.

„Je důležité rozlišovat mezi dílčím efektem rozestavěné konstrukce a skutečnou protipovodňovou ochranou, pro kterou je nádrž navržena. Hráz už nyní může povodňové průtoky do určité míry tlumit, ale v současné fázi ještě nelze hovořit o plnohodnotné ochraně území pod nádrží,“ sdělil projektový manažer. Zároveň upozornil, že v současné fázi by stavba zatím nedokázala zmírnit dopady takových povodní, jaké Česko zpustošily v září 2024.

Snahu zhotovitele dokončit vodohospodářské dílo v plánovaném termínu oceňuje Povodí Labe. Státní podnik odstartoval stavbu poldru již před pěti lety. Kvůli komplikacím, které projekt nepředvídal, vybraný dodavatel ze stavby odešel a státní podnik začal hledat nového. Budimex převzal staveniště na začátku roku 2024.

„Oceňuji vervu, s jakou se zhotovitel snaží optimalizovat stavbu tak, aby byl dodržen smluvní termín dokončení díla i přes obtíže způsobené velkou vodou. Velmi si vážím naší dobré spolupráce,“ uvedl Marián Šebesta, generální ředitel Povodí Labe.

Kromě poldru Povodí Labe upravuje také koryto Martinického potoka, kde budou práce pokračovat v období vegetačního klidu. Tok říčky byl loni převeden z provizorního obtoku do nově vybudovaného migračního prostupu vedeného konstrukcí hráze. Ten má po dokončení vodního díla zachovat průchodnost toku nejen pro vodu a splaveniny, ale také pro živočichy.

Na Chrudimsku už budují obří hráz proti povodním, beton bude imitovat skálu

Stavební práce na mostě, který převádí silnici mezi Prosečí a Skutčí, skončily již na jaře.

Úkolem nádrže bude během povodní zachytit část přitékající vody, snížit kulminační průtok Krounky a časově jej posunout tak, aby se pokud možno nesetkal s kulminací na Novohradce.

1. října 2025
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