Příjmy do kasy Pardubic z pokut od řidičů rostou, hlavně za špatné parkování

Za rok 2022 vybrali pardubičtí strážníci na pokutách cca 6,32 milionu korun. Loni to bylo už téměř osm milionů a letos před koncem roku si rozpočet krajského města pomohl už o více než devět milionů korun. Trend je tak jasný. Strážníci jsou zejména při kontrolách placení parkovného důslednější.

„Nedávno jsem dostal pokutu brzy ráno v sobotu ve Smilově ulici. To se dříve nestávalo. Když jsem přijel pozdě odpoledne a odjel ráno do osmi hodin, tak jsem pokutu nikdy nedostal. Ovšem v poslední době se to změnilo,“ řekl řidič, který bydlí v centru Pardubic. Redakce jeho jméno zná.

Řeší i udání

Hodně napilno mají uniformovaní muži a ženy také kolem náměstí Legií. Ovšem speciálně tam často strážníci musí zajet, i když to třeba neměli úplně v plánu. „Bydlím právě v této lokalitě a velmi často ráno vidím několik lístečků za stěračem. Ovšem vím, že tam bydlí jeden horlivý člověk, který městskou policii často volá. Strážníci jezdí tzv. na udání,“ uvedl pardubický zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Pokuty za parkování Peníze vybrané na pokutách

v Pardubicích rok 2022 − 6,32 milionu korun

rok 2023 − 7,88 milionu korun

rok 2024 − 9,16 milionu korun Pokuty ve Smilově ulici 2022:

841 událostí od 1. 1. do 1. 12. 2023:

844 událostí od 1. 1. do 1. 12. 2024:

860 událostí od 1. 1. do 1. 12. Částky jsou včetně účtovaných

exekučních nákladů.

Podle statistik rozdaných pokut třeba ve Smilově ulici se zdá, že se čísla nějak dramaticky neliší. Mírný nárůst tam patrný je, ale nijak dramatický.

Za poslední tři roky tam od ledna do listopadu strážníci rozdali vždy zhruba 850 předvolání na služebnu nebo rovnou botičku. Ovšem suma, kterou město z pokut získá, roste poměrně slušně a stabilně.

„Musíme brát v potaz, že od 1. ledna 2024 došlo ke změně bodového systému dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy zákonodárce výrazně zvýšil minimální výši některých pokut u bodových přestupků. Jde například o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, nedovolené stání na invalidech a tak dále,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice, který má na starosti městskou kasu.

Nicméně občasná procházka po městě musí v každém vyvolat dojem, že policisté přitvrdili. V létě například rozdali celkem stovky pokut u koupaliště Cihelna. Tam se roky tolerovalo stání na kraji vozovky, letos přišla prudká změna a lidé nacházeli pozdravy za stěrači mnohem častěji, než by jim bylo milé.

„Je to tam nebezpečné, lidé stojí ve vozovce. Těžko by tam projížděly vozy integrovaného záchranného systému,“ vysvětloval přitvrzení v lokalitě mluvčí strážníků Jiří Sejkora.

Problém ovšem byl, že na místě nebylo srozumitelné značení, a tak lidé často neměli ani pocit, že něco porušili. Později po upozornění ze strany MF DNES nechalo město v Kunětické ulici domalovat žluté čáry na krajnici, které zakazují parkování.

Evergreen u nemocnice

Hodně špatná situace dlouhodobě panuje ohledně odstavení aut u pardubické nemocnice. Lidé se snaží zastavit, doslova kde se dá, a jsou nesmírně šťastní, když chytí místo přímo na Kyjevské ulici. Ale ani to nemusí skončit dobře. V posledních týdnech tam řidiči dostávali pokuty za to, že stojí příliš blízko křižovatce.

„Vyhláška jasně říká, že auto nesmí stát blíže než pět metrů od křižovatky. Musíme na to dbát. Takto odstavené auto pak znesnadňuje výjezd na hlavní ulici dalším řidičům, kteří mají špatný výhled,“ uvedl Sejkora.

Existují však i spornější případy. Obrovský problém s parkováním je v některých ulicích v Polabinách. Například v ulici Družby, kde vedle tisícovek bytů je i Dům dětí a mládeže Alfa. Nouze o místa tam je vlastně každé odpoledne a večer. Lidé tak často své vozy postaví půlkou na vyvýšené obrubníky. Často to projde, občas přijde pokuta.

„Někdy to je zoufalství. Třikrát to tady objedu, a nic. Pak to tedy dám na ty obrubníky a čekám na ráno, jak to dopadne,“ popisuje tamní praxi jeden z obyvatelů ulice.

Ne každá návštěva služebny na Chrudimské ulici však musí skončit pokutou. Někdy se totiž strážníci nechají až příliš unést a dávají pokuty na místech, kde na to nemají právo. Taková situace se odehrála ve čtvrtek 28. listopadu, kdy hromadně rozdali pokuty vozům stojícím pod domem ve Smilově ulici. Na místě bývalé tiskárny našlo výzvu k návštěvě služebny minimálně šest řidičů.

Důvod? Stání v obytné zóně mimo vyhrazená místa. Celá akce měla jediný problém. Plac v suterénu, kde sice majitel domu nechce parkování, ale značky ho nezakazují, není na městském pozemku. „Ti lidé pokutu nedostanou. Byla to chyba. Je to soukromý pozemek,“ řekl k tomu Jiří Sejkora.