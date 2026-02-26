Muž chtěl ve třináctém patře skočit z balkonu, strážníci ho překvapili

  10:53
Pardubičtí strážníci ve středu nejspíš zachránili život muži, který chtěl vyskočit z třináctého patra paneláku na sídlišti Závodu míru. Hlídku na místo zavolal svědek. Muže si pak převzali záchranáři.

„Vidím, jak stojí na balkoně a přelézá tam a zpátky,“ líčil oznamovatel na tísňové lince městské policie, který si sebevraha všiml v domě.

Do něj pak zajistil strážníkům přístup. V nejvyšším patře třináctipodlažního panelového domu na společném balkoně skutečně muž přelézal zábradlí.

„Pomohlo také trochu štěstí. Když hlídka vstoupila na chodbu, rozrušený muž nesledoval dění za sebou, a strážníci tak stihli k muži přistoupit dřív, než by udělal něco nerozumného,“ popsal mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.

Následovala dlouhá rozprava, nakonec se ale strážníkům podařilo muže uklidnit a přesvědčit ho, aby z balkonu odešel. „Souhlasil, že bude své problémy řešit a vyhledá odbornou pomoc,“ potvrdil Sejkora.

Strážníci poté kontaktovali pardubickou záchranku, která muži zajistila další péči. „Děkujeme lidem, kteří si všímají svého okolí. Díky tomu může podobná pomoc přijít včas,“ dodal Sejkora.

