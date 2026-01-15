Hledaný muž u sebe nemá mobilní telefon. Vhledem k jeho zdravotnímu stavu se může snadno ztratit nebo dostat do nebezpečné situace.
„Pohřešovaný muž je přibližně 175 centimetrů vysoký, štíhlé postavy, má velmi krátké vlasy a bradku. Na sobě by mohl mít žlutou bundu, případně šedou mikinu s kapucí, šedé tepláky a bílé tenisky,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.
Policie žádá o pomoc veřejnost. Každá informace, která by pomohla s jeho nalezením je důležitá. „Pokud jste muže viděli, případně máte jakékoli poznatky, které by mohly vést k jeho nalezení, okamžitě kontaktujte linku 158,“ dodal Dub.