Podle dosud zjištěných informací nelze vyloučit, že se obě dívky ve věku 13 a 15 let mohly během dne pohybovat i v Hradci Králové.
Jedna z dívek by na sobě měla mít modré džíny a černou mikinu, druhá černou bundu, tenisky Nike a v nose piercing.
Policie žádá o pomoc veřejnost. „Pokud byste je někde viděli nebo měli jakékoliv informace, které by mohly přispět k jejich vypátrání, volejte linku 158,“ uvedla na svých sociálních sítích.