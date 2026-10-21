Školačka byla naposledy spatřena krátce po sedmé hodině ráno v okolí místa svého bydliště v Heřmanově Městci.
„Dívka měla odejít do školy, kam ale nedorazila. Její mobilní telefon je nedostupný,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.
Podle policie pohřešovaná měří zhruba 158 cm a je silnější postavy. Má dlouhé tmavé vlasy a hnědočerné oči. Poznávacím znamením by mohlo být výrazné líčení a piercing v nose.
Na sobě měla světle šedou mikinu s kapucí, tmavé kalhoty a černý batoh se znakem DC s přívěskem růžového králíčka.
|
Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci
Policie proto žádá o pomoc veřejnost. „Pokud byste dívku někde viděli, volejte policisty na linku 158,“ dodala.