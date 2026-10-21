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Dívka z Chrudimska nedorazila do školy a pohřešuje se. Policie žádá o pomoc

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  15:43

Policie vyhlásila pátrání po jedenáctileté dívce z Heřmanova Hradce. (21. října 2026) | foto: Policie ČR

Policie pátrá po jedenáctileté dívce z Heřmanova Městce na Chrudimsku, která dnes ráno nedorazila do školy. Rodina o ní nemá žádné zprávy a její telefon je nedostupný. Policie žádá o pomoc veřejnost.

Školačka byla naposledy spatřena krátce po sedmé hodině ráno v okolí místa svého bydliště v Heřmanově Městci.

„Dívka měla odejít do školy, kam ale nedorazila. Její mobilní telefon je nedostupný,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Podle policie pohřešovaná měří zhruba 158 cm a je silnější postavy. Má dlouhé tmavé vlasy a hnědočerné oči. Poznávacím znamením by mohlo být výrazné líčení a piercing v nose.

Na sobě měla světle šedou mikinu s kapucí, tmavé kalhoty a černý batoh se znakem DC s přívěskem růžového králíčka.

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Policie proto žádá o pomoc veřejnost. „Pokud byste dívku někde viděli, volejte policisty na linku 158,“ dodala.

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