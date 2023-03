Policie hledá další mučené v domě, kde utýrali muže. Slibuje utajení identity

„Díky medializaci případu se nám už někteří svědci ozvali, za což jim děkujeme. V této souvislosti bychom rádi poslali vzkaz případným dalším poškozeným a svědkům, že se nemusí bát policii kontaktovat, protože kriminalisté mají i možnost skrýt jejich identitu,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Lidé se i nadále mohou obrátit na policii na telefonní číslo 974 561 324 nebo přímo na linku 158. Kriminalisté upozorňují, že oba pachatelé jsou ve vazbě, kde setrvají až do začátku soudního procesu. Váhajícím svědkům, kteří by měli k případu co říci, nabízejí speciální ochranu.