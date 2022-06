Advokátův syn zpronevěřil přes 16 milionů z úschovy, otec o tom nevěděl

Zápletka spočívala v tom, že Košmider mladší vedl účetní firmu, v níž mimo jiné spravoval účetnictví advokátní kanceláře svého otce. Měl také přístup k jeho účtům, včetně účtu takzvané advokátní úschovy. Na něj se vkládají peníze klientů například při obchodech s nemovitostmi, které firma právnicky zaštiťovala pro jednu realitní kancelář.

Z tohoto účtu si Košmider mladší vybíral peníze, kterými umořoval své vlastní dluhy. Pak také přesouval peníze od jednoho klienta účtu úschovy ke druhému, když již bylo potřeba svěřené prostředky vyplatit.

Košmider starší, který se až do důchodu živil jako advokát, vinu rezolutně odmítal a s „půjčkami“ svého syna nechtěl být spojován. Ostatně veškerou vinu na sebe jeho syn u soudu také vzal.

„Tuto činnost jsem prováděl bez vědomí otce. Ten nevěděl, že si půjčuji peníze, ani o tom, že manipuluji s úschovným účtem,“ řekl Košmider mladší.

„Porušil jsem advokátní pravidlo, měl jsem mít více úschovných účtů, to je má chyba. Ale peníze jsem žádné nezpronevěřil,“ hájil se v den svých 71. narozenin právník Košmider.

Škoda, kterou otec se synem způsobili, činí 16 350 000 Kč. Košmider mladší si za to má odsedět pět let a stejnou dobu nesmí působit v účetním oboru. Jeho otec dostal tři roky s pětiletou podmínkou.

Otci si nikdy o peníze neřekl

Finanční situace Košmidera mladšího se zhoršila poté, co mu nevyšel byznys na výrobu peletek a jeho dluh se významně navýšil. K otci si však nikdy pro peníze nepřišel.

„Obžaloba je v množném čísle, ale já nic nespáchal. Synovi půjčovali peníze mí dobří známí a mně nic neřekli, to nesu těžce. K něčemu takovému nemuselo vůbec dojít,“ řekl Košmider starší.

Košmider mladší se před soudem hájil, že mohl za několik milionů prodat peletkovací linku a z těchto peněz by pak dlužnou částku umořil, ale to soud zcela vyvrátil.

„Obžalovaný tvrdil, že by škodu uhradil z nějakých hypotetických obchodů, ale to je naprostý nesmysl. I kdyby se mu povedlo prodat peletkovací linku za nabízenou cenu osm milionů, nedosahovala by ani poloviny dlužné částky,“ uvedl předseda senátu Roman Drahný.

Rozsudek je zatím nepravomocný, všechny procesní strany si ponechaly lhůtu na odvolání.