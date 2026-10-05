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Němka, Ušatá i Ventilovka. Letohrad se na jeden den vrátil do časů parních vlaků

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  16:53
V Letohradě na Orlickoústecku si v sobotu daly dostaveníčko parní lokomotivy. A i díky počasí se akce s názvem Podorlická parní sobota vydařila. Letohradské depo zaplavily tisíce návštěvníků. Parní lokomotivy se v čele historických vlaků rozjely i na okolní tratě.

Letohradské nádraží v sobotu vypadalo, jako by se vrátilo o desítky let zpátky. Z depa bylo slyšet píšťaly lokomotiv, na kolejích byla doslova promenáda parních lokomotiv a historických souprav. Vůni nostalgie připomněl i hustý kouř, kvůli kterému bylo místy vidět sotva na krok.

A že bylo na co se dívat, bylo patrné hned při pohledu do areálu depa, kde byla hlava na hlavě. Většina nadšenců s foťáky a mobily mířila na právě přijíždějící nebo odjíždějící soupravy. „Jsem šotouš a vlaky miluju odmalička. Nejvíc se mi líbí Němka. Pro mě je to jeden z nejlepších zážitků, nemůžu se vynadívat. Navíc jsem mohl nahlédnout do kabiny Bardotky, takže jedu domů fakt nadšený,“ řekl desetiletý Denis.

Návštěvníky nejvíce zaujaly parní „dámy“ v čele s brněnskou Šlechtičnou, dvěma Němkami, Ušatou z Národního technického muzea a Maďarkou, kterou žamberecké muzeum starých strojů nedávno přivezlo z Rakouska a v regionu ji mohli zájemci vidět vůbec poprvé.

Podorlická parní sobota přivedla na letohradské nádraží řadu návštěvníků. (3. října 2026)
Parní lokomotiva Ušatá během Podorlické parní soboty v Letohradě. (3. října 2026)
Historické vlaky během Podorlické parní soboty v Letohradě. (3. října 2026)
Historické vlaky během Podorlické parní soboty v Letohradě. (3. října 2026)
Historické vlaky během Podorlické parní soboty v Letohradě. (3. října 2026)
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Nechyběla ani Ventilovka, která v Pardubickém kraji začala s prázdninovými vlaky jezdit před šesti lety a žamberecké muzeum o krásku z roku 1922 pečuje již deset let.

Lokomotivy spálily až 40 tun uhlí

Na točně letohradského depa se mohla producírovat společně s dalšími tendrovkami. Jen Němkám a Šlechtičnám s přívěsným tendrem byla tamní točna malá, neboť Němka má na délku přes dvacet metrů a točna má pouhých 16 metrů. Kromě zajímavostí o představených kráskách se návštěvníci dozvěděli také, že se během soboty v osmi parních lokomotivách spálilo zhruba 30 až 40 tun uhlí.

Zájem mezi návštěvníky budily také dvě polské dieselové lokomotivy, SU45-079 z Wrocławi a SP42-001 z Chrzanówa, které přivezly do Letohradu stovky polských návštěvníků.

Na jedno z největších setkání v republice se sjelo hned osm parních lokomotiv, které během dne doplnila řada dalších historických železničních vozidel. Návštěvníci si kromě parních krásek mohli zblízka prohlédnout Hektora, Bardotku či Karkulku. Unikátní byl i motorový parní vůz Komárek nebo historický jídelní vůz Ringhoffer.

Zájemci mohli prakticky v nálezovém stavu vidět také jeden z nejstarších salonních vozů Ringhoffer z roku 1891, který železniční nadšenci našli u Mladé Boleslavi bez podvozku jako zahradní chatku a brzy projde renovací

Program se ale neodehrával pouze v samotném depu. Historické soupravy během soboty vyrážely také na okolní tratě a do Letohradu přijížděly z několika směrů. Milovníci železnice se tak mohli svézt parními vlaky například ve směru na Hradec Králové, Štíty, Zábřeh na Moravě nebo Českou Třebovou.

„Největší zájem jsme registrovali o jízdy motorového parního motorového vozu Komárek. Návozové trasy z Hradce Králové i dalších měst byly prakticky už v pátek přes online rezervace vyprodané. Nechali jsme si však dvacet procent jízdenek jako rezervu pro doprodej ve vlaku, takže vlaky přijely do Letohradu zcela plné,“ řekl šéf spolupořádající výtopny v Dolní Lipce Michal Bednář.

Rozsahem provozu i počtem zapojených parních lokomotiv patřila letošní Podorlická parní sobota k mimořádným železničním akcím. Zároveň symbolicky zakončila letošní sezonu pravidelných parních jízd v Pardubickém kraji.

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