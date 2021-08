Letiště v Podhořanech žilo atrakcemi, kluzákem se proletěla i bývalá Miss

„Super, úžasné. Já jsem v tomhle blázen, musím vyzkoušet všechno,“ usmívala někdejší Miss se poté, co se společně s leteckým instruktorem vysoukala z kokpitu letounu.

Navijákový start je jeden ze způsobů, jak dostat větroň do vzduchu. Letadlo jde na laně prudce vzhůru a přibližně ve dvou stech metrech se od navijáku odpojí. „Pak se okruhem vrátí na letiště, je to vlastně přistávací manévr,“ popsal akci, která zabere přibližně pět minut, ředitel podhořanského letiště František Treml.

Zatímco vyvrcholením celé akce byl večerní koncert Pražského filmového orchestru, odpoledne patřilo především dětem, pro které byla připravena řada atrakcí. Záštitu nad nimi převzala právě Stočesová.

„Jsem ráda, že se takové události můžu účastnit. Vymysleli jsme různé věci, aby děti měly zábavu a taky aby dostaly nějaké dárečky,“ vysvětlila Stočesová, která se sama ujala jednoho stánku a s dětmi stavěla malá letadélka z dřevěných tyčinek a kolíčků. „Mám ráda jednoduché věci, za málo peněz hodně muziky,“ podotkla.

Vstup na Polní koncert byl zdarma, lidé mohli přispět libovolnou částkou. Celý výtěžek pak jde na dobrou věc. „Letos to bude na dětskou psychiatrii do motolské nemocnice,“ řekla Kateřina Stočesová.

„Nejsou to jen peníze, které lidí dobrovolně přispějí, ale i veškerý zisk z prodeje občerstvení od stánků. Nebýt covidové přestávky, byl by to letos už čtvrtý ročník, a peníze jdou pokaždé potřebným dětem v České republice,“ dodal hlavní organizátor a majitel pořádající firmy Aeropartner Richard Santus.

Přestože předpověď počasí nebyla příliš příznivá, nakonec se v sobotu odpoledne nad podhořanským letištěm objevilo i slunce. „My jsme si zvykli, že si z toho nemůžeme dělat hlavu. Koncert by proběhl za každého počasí. Největší problém pro nás byla podmáčení tráva, museli jsme hodně omezit pohyb vozidel, takže je trošku omezený letový program a historická auta, ale jinak je to v plném rozsahu,“ uzavřel Richard Santus.