Seniorka zapomněla v obchodě obálku s úspory. Poctivec ji vrátil, nálezné odmítl

Autor:
  16:40
Krátká zastávka v obchodě se pro seniorku z Pardubic mohla změnit v obrovskou ztrátu. Své čerstvě vybrané úspory totiž zapomněla na pultu a odešla. Díky férovému obchodníkovi se však příběh odehrál úplně jinak.

Ztracených sto tisíc v obálce poctivý nálezce vrátil. (2. září 2025) | foto: Městská policie Pardubice

Chvilka nepozornosti málem stála seniorku z Pardubic úspory, které si zrovna vybrala v bance. Zatímco přemýšlela nad nákupem v obchodě na třídě Míru, odložila svou obálku i s obnosem na pult a při odchodu na ni zapomněla.

Naštěstí pro ni se obálka s tučným obnosem dostala do správných rukou a obchodník, který si jí všiml, hned po nahlédnutí dovnitř kontaktoval strážníky městské policie. Těm se do jedné hodiny od převzetí nálezu podařilo šťastné seniorce předat její úspory zpátky.

„Pán byl v tu chvíli asi v šoku, když našel takový obnos, ale jeho reakce byla chvályhodná a příkladná. Musím říct, že poctivých nálezců je zatím stále dost, nejsou výjimečné ani případy nálezů poměrně drahých mobilních telefonů v řádech desetitisíců, peněz zapomenutých u bankomatu a podobně. Určitě se k nám ale mnohé nálezy ani nedostanou,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Žena vrátila 77 tisíc, nálezné nechtěla. Dojatý majitel jí peníze vnutil

„Tento případ byl jeden z těch poměrně snadno řešitelných, protože si žena do obálky vložila i doklady a výpis z účtu. Hlídka se snažila najít ženu co nejdříve, protože byly značné obavy, aby byla v pořádku po zjištění tak velké ztráty, a měli jsme radost, že jí neseme dobré zprávy,“ dodal.

Podle zákona měl poctivý nálezce nárok na deset procent z nalezené částky, v tomto případě tedy rovných deset tisíc korun. Muž však odměnu odmítl a souhlasil pouze s tím, aby strážníci prozradili jeho jméno šťastné seniorce.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Jezírko i záchody. Nadšenci odhalují pozůstatky dělnického tábora Hitlerovy dálnice

Premium

Po stopách bývalého tábora pro dělníky Hitlerovy dálnice pátrá amatérský archeolog Tomáš Rubeš. V lesích u Albrechtic na Orlickoústecku narazil na pozůstatky vzorového pracovního tábora pro dělníky....

Ostuda u moderního stadionu zmizí. Začíná oprava pardubické Brány borců

Pardubická radnice ještě letos začne opravovat Bránu borců. Poničená památka hyzdí prostor mezi prvoligovým fotbalovým stadionem a Tyršovými sady. Radní v ní chtějí mít fanshop nebo kavárnu. Část...

K bytům novou zeleň. Pardubický developer se chce podílet na zvelebení ulic

Společnost CFIG přestaví v centru Pardubic bývalé potraviny na moderní bytový dům. Navíc majitelé firmy nabízejí radnici, že zainvestují do úpravy okolních ulic včetně nového kruhového objezdu u...

Křižovatku smrti u Holic nahradí kruhový objezd, policisté tam evidují 50 nehod

Křižovatka na obchvatu Holic, známá vysokým počtem dopravních nehod a pověstí té nejnebezpečnější v regionu, zmizí a nahradí ji kruhový objezd. Silničáři ho postaví v křížení na Dolní Roveň a jižní...

Bez dětí 15 let nezvládnu, zoufá si nad trestem žena. Dvakrát zkusila zabít manžela

Se souhrnným patnáctiletým trestem vězení odešla od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové třicetiletá Michaela M., která loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem...

Seniorka zapomněla v obchodě obálku s úspory. Poctivec ji vrátil, nálezné odmítl

Krátká zastávka v obchodě se pro seniorku z Pardubic mohla změnit v obrovskou ztrátu. Své čerstvě vybrané úspory totiž zapomněla na pultu a odešla. Díky férovému obchodníkovi se však příběh odehrál...

2. září 2025  16:40

Jsem v Chocni, nebo Vysokém Mýtě? Vtipálek zmátl řidiče záměnou cedulí

Překvapení nejen pro řidiče přijíždějící do Chocně a Vysokého Mýta připravil o víkendu neznámý vtipálek, který prohodil cedule s názvy obou měst, která jsou od sebe vzdálena zhruba pět kilometrů....

2. září 2025  12:03

V rodinném domě vzplála sušička. Pohotoví sousedé hasili i vodou z bazénu

Pondělní požár sušičky v rodinném domě v Chroustovicích na Chrudimsku uhasili sami sousedé. Použili na to vodu z bazénu a několik hasicích přístrojů. Majitele tak zachránili od milionové škody....

1. září 2025  18:20

Na festivalu vína vloni bojoval o život, nyní si tam připil se svými zachránci

Na pardubickém zámku se poslední srpnový víkend konal 28. ročník oblíbeného Festivalu vína, který každoročně přitahuje tisíce návštěvníků. Vedle ochutnávek a hudby letos připomněl i příběh muže,...

1. září 2025  16:44

Kdo míří do Sněmovny z Pardubického kraje? Známá i nečekaná jména

Na začátku října se konají volby do parlamentu. V Pardubickém kraji kandiduje 19 subjektů. Některé partaje posílají do voleb kandidátky s plným počtem 19 jmen, jiné si vystačí s jediným. Některé...

1. září 2025  10:23

Jezírko i záchody. Nadšenci odhalují pozůstatky dělnického tábora Hitlerovy dálnice

Premium

Po stopách bývalého tábora pro dělníky Hitlerovy dálnice pátrá amatérský archeolog Tomáš Rubeš. V lesích u Albrechtic na Orlickoústecku narazil na pozůstatky vzorového pracovního tábora pro dělníky....

31. srpna 2025

Pardubice - Bohemians 1:1, domácí sahali po první výhře, radost jim sebral Kadlec

Pardubičtí fotbalisté měli v 7. kole Chance Ligy první vítězství na dosah. Po gólu Vojtěcha Patráka rychle vedli, v závěru jim ale radost zkazil hostující Adam Kadlec. Domácí tak zůstávají se dvěma...

30. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:21

K bytům novou zeleň. Pardubický developer se chce podílet na zvelebení ulic

Společnost CFIG přestaví v centru Pardubic bývalé potraviny na moderní bytový dům. Navíc majitelé firmy nabízejí radnici, že zainvestují do úpravy okolních ulic včetně nového kruhového objezdu u...

30. srpna 2025  8:34

S Bohemkou chceme urvat první vítězství, burcuje pardubický Noslin

Fotbalisté Pardubic už zase mají dvojici stoperů, o niž se opírali v minulé sezoně — což je pro ně bezpochyby výborná zpráva. Před týdnem ve slávistickém Edenu, kde Východočeši nakonec po obstojném...

30. srpna 2025  6:44

Další krok ke stavbě největší hokejové arény, investor může začít sanovat skládku

Stavbě největší hokejové haly světa v Pardubicích by už nemělo stát nic v cestě. Společnost miliardáře Petra Dědka dostala od úřadu povolení k sanaci obří skládky komunálního odpadu, bez jejíž...

29. srpna 2025  12:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bez dětí 15 let nezvládnu, zoufá si nad trestem žena. Dvakrát zkusila zabít manžela

Se souhrnným patnáctiletým trestem vězení odešla od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové třicetiletá Michaela M., která loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem...

29. srpna 2025  11:29

Wellness to není, ale atrakcí je dost. Nový bazén pozná, když se někdo topí

Svitavy se po dlouhých letech čekání dočkaly modernizovaného krytého plaveckého bazénu. Přestože nejde o relaxační centrum se saunovým světem, které město původně plánovalo, wellness prvky s...

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.