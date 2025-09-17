Bouře ve Vysokém Mýtě. Downburst přinesl čtyřcentimetrové kroupy a lámal stromy

Velmi silná bouřka s větrem o rychlosti až 140 kilometrů v hodině se v pondělí večer prohnala Vysokým Mýtem a Chocní na Orlickoústecku. Padaly až čtyřcentimetrové kroupy a podle Českého hydrometeorologického ústavu (dále ČHMÚ) se objevil i jev zvaný downburst.
Ve Vysokém Mýtě silná bouřka polámala stromy. (15. září 2025) | foto: ČHMÚ

„Downburst je způsobený intenzivním sestupným proudem bouřky. V případě, že se setká se zemí, se velmi rychle rozpustí do stran a výsledkem je extrémně silný vítr. Narozdíl od tornáda však působí jedním směrem,“ vysvětlil ČHMÚ na svém facebookovém profilu.

Vítr v pondělí kolem 20. hodiny ve Vysokém Mýtě dosahoval rychlosti až 40 m/s. „Což je kolem 140 kilometrů za hodinu. Dle manuálu Mezinárodní Fujitovy stupnice (IF) byly nejvýraznější škody odhadnuty na stupeň IF1,“ dodal ČHMÚ.

Po velké vodě bez vody. Jak se Česko poučilo z roku 1997, kdy se vařilo z dešťovky?

Vítr například rozlomil vzrostlou lípu, poškozené byly i střechy domů a auta. V okolí Vysokého Mýta a Chocně navíc padaly až čtyřcentimetrové kroupy, řádění přírodního živlu se obešlo bez zranění lidí.

„V noci na úterý jsme na Orlickoústecku zasahovali u 32 událostí převážně ve Vysokém Mýtě. Třicet událostí se týkalo odstranění popadaných stromů a větví ze silnice. Jednou jsme odčerpávali vodu z objektu a jednou odklízeli plechy ze střechy,“ řekl pro Českou televizi mluvčí krajských hasičů Miroslav Polák.

