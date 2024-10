Kde je Vojtek? Frontman Kabátů při koncertu v Pardubicích na pět minut zmizel

Koncert netrval ještě ani hodinu. Najednou hudba ztichla, rozsvítila se světla. „Musíme si dát krátkou přestávku, Pepa má malý technický problém,“ zahlásil do mikrofonu baskytarista kapely Kabát Milan Špalek.

Lidé po sobě koukali. Na balkoně začala skupina diváků zpívat Vysoký jalovec. Jinak v pardubické aréně byly k vidění rozpaky, padaly otázky. Za pět minut přišlo vysvětlení.

„Nastaly problémy galaktických rozměrů,“ hlásil frontman kapely Josef Vojtek s úsměvem cestou zpět na stage. „Jsou věci, které ovlivnit nejdou. Neměl jsem radost, že jsem musel odejít. Nebylo ale na výběr,“ dodal Vojtek, kterého zjevně přemohly žaludeční procesy. Lidé se zasmáli, zatleskali a jelo se dál.

Zmíněná scénka se vlastně postarala o jediný překvapivý prvek večera. Kabáti totiž v enteria areně jinak nabídli přesně to, co se od nich čekalo. Dobře zvládnutou show s hity, na které lidi přišli. Nic víc, nic míň.

Určitě zaujala doprovodná show u některých songů v podobě promítání výjevů na velkoplošná plátna. Kouřové efekty, ohně a světla všech druhů a barev se už berou jako samozřejmost.

„Chci poděkovat všem lidem, kteří nám s tímhle turné pomáhají. Nejsou tak vidět, ale bez nich bychom tady nebyli. Teď to všechno musí sbalit a přesunout do Hradce Králové,“ řekl Vojtek na konci koncertu a odpovědí mu byl pískot. „OK, tak pojedeme rovnou do Ústí,“ reagoval pohotově Vojtek.

Ten už tradičně se svými čtyřmi kolegy dokázal arénu vyprodat. Plno bylo až po střechu a ještě půl hodiny před startem koncertu se fronta k turniketům táhla až od světelné křižovatky. Pak ovšem někdo z pořadatelské služby zavelel, přestaly se tak pečlivě kontrolovat lístky, obsah batohů a najednou se dav dostal do haly.

Koncert k 35. výročí fungování kapely mohl začít. „Tak jdem, proč ne, všechno to rozbijem,“ dostali Kabáti hned z počátku do varu publikum svým hitem Porcelánová prasata z počátku 90. let. A možná jen větší odvaha při skladbě playlistu by se dala teplickému kvintetu vytknout. Do povědomí fanoušků je dostaly právě songy, které se do dnešní korektní doby už tolik nehodí. Ale kdy jindy zahrát Má jí motorovou, Děvky ty to znaj nebo Máš už to za sebou, než při oslavě vzniku kapely?

Pravda je, že v hledišti bylo k vidění i mnoho dětí, jejichž rodiče by z textů radost neměli, ale Kabát se za svou historii stydět nemůže. To by byla chyba.

Se songy Kabátů si pohrála i městská policie

Koncert už tradičně páchal potíže v dopravě. Hodně lidí přijelo do centra Pardubic, kde objektivně tisíce aut stát nemohou. A to i přesto, že je velmi vtipně na svém Facebooku předem varovala městská policie.

„V pekle už sudy válej, z kotle pára stoupá a my vám tady na stůl dáme pár rad, ať to s váma večer nezahoupá,“ zakomponoval do varování název jednoho ze songů mluvčí strážníků Jiří Sejkora, který dokázal provázat rady řidičům snad s celým repertoárem kapely. „Nevejde-li se vaše auto na vyhlédnuté parkoviště, řiďte se pravidlem Táhni dál a nezkoušejte to zaparkovat na stromy, chodníky, parky a dětská hřiště,“ pokračoval Sejkora.

Nicméně všechno marné. Hodně lidí si s parkováním hlavu nelámalo a k tisícovce za lístek na Kabát večer připočítávali ještě stokoruny za pokutu. „Postavil jsem to na zákaz zastavení. Ale moc pěkně. Značka není zeď,“ chlubil se ve frontě před arénou jeden z řidičů kolegovi.