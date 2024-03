Plat roste starostovi i jeho kolegům. Nehorázné „mlaskání“, kritizuje opozice

V době, kdy politici apelují na národ, aby se v těžké době uskromnil a vydržel ekonomickou stagnaci i v posledních letech nevídanou inflaci, existují místa, kde se lidem daří celkem dobře. Jedna z takových oáz prosperity a růstu se nachází na malé radnici čtvrtého pardubického obvodu. Tam se v posledních letech pravidelně přidává politikům a úředníkům. Podle zástupců opozice je to však za rámcem rozumného hospodaření.

„Na fakt nehorázné ‚mlaskání‘ koalice ANO, Společně pro Pardubice a Žijeme Pardubice ve čtvrtém obvodu jsme jako opozice rok a půl korektně upozorňovali na interních jednáních s koalicí a neventilovali jsme to nijak veřejně. Po posledním jednání zastupitelstva však náš pohár trpělivosti přetekl,“ napsal na svůj Facebook obvodní i městský zastupitel za ODS Karel Haas, který připojil také čísla.

Vypadají na první pohled impozantně. A to především ve srovnání s rokem 2021, který byl posledním, který na radnici kompletně odvládla koalice v čele s Petrem Heřmanským z ODS. Tehdy podle Haase činily náklady na vnitřní chod úřadu městského obvodu 10,3 milionu (v nich náklady na platy zaměstnanců 4,7 milionu a náklady na pohoštění a dary 11 537 korun).

Letos však malá radnice jednoho z nejmenších obvodů ve městě spolyká na svůj chod už téměř 19 milionů. „To je nárůst o 84 procent za tři roky! Náklady na platy zaměstnanců jsou ve výši 7,3 milionu což je narůst o 55 procent, a náklady na pohoštění a dary budou ve výši 105 tisíc, takže tady máme narůst dokonce o 810 procent,“ vypočítal Haas.

Starosta městského obvodu Jan Procházka z ANO přiznává, že čísla sedí. Podle něj však nejde o nic skandálního. „Třeba u toho občerstvení to může vypadat dramaticky. Není to ale na chlebíčky při našich jednáních, je to na občerstvení při akcích obvodu, které pořádáme pro lidi,“ uvedl Procházka.

O růstu platů na radnici pak říká, že vlastně víceméně reagují na to, jak odměny pro úředníky a politiky zvedá stát. „Udělali jsme to podle toho, co schválila vláda. Myslím, že to děláme dobře a pan Haas si hledá témata, za která by nás mohl kritizovat,“ řekl starosta Procházka.

Tomu dává za pravdu i starosta šestého městského obvodu Petr Králíček ze sdružení Pardubice pro lidi. „Tabulky se mění. Odměny se zvedají, za poslední dobu stouply pro politiky a úředníky myslím třikrát. Platy se zvedají hasičům, učitelům i dalším. Nevidím na tom nic šíleného,“ uvedl Králíček, který však hned dodává, že ani jemu se nelíbí, že starosta Procházka není pro svou funkci uvolněný. Že ji se svými místostarosty vykonává vlastně jako „vedlejšák“. „Čtyřka to má jinak, všichni jsou tam neuvolnění a k tomu říkám, že to je špatně. Má tam být uvolněný starosta a místostarosta, aby bylo jasné, kdo ten obvod řídí,“ dodal Králíček.

„Vedlejšák“ za 52 tisíc měsíčně

Ale být neuvolněným starostou má jednu výhodu. Zatímco ten, který má post starosty jako jedinou práci, má svůj plat jasně daný zákonem, u těch neuvolněných se dá s výplatou hýbat. „Za méně než rok a půl od začátku tohoto volebního období si tak neuvolněný starosta Procházka navrhl a odhlasoval zvýšení vlastní odměny o 19 procent, tedy o 8 281 korun měsíčně. Nyní tak bere za částečný úvazek na radnici 51 713,“ uvedl Haas, který má za to, že podobná praxe může v očích veřejnosti budit dojem, že obvody jsou příliš drahé.

Procházka, který má hlavní zdroj obživy v pojišťovnictví, si je však jistý, že si svou pozici u lidí obhájí. „Dávám práci pro obvod, co je třeba. Není to tak, že bych tady byl tři hodiny denně. Mám volnou pracovní dobu, čas si udělám. Rozdíl v nasazení, kdybych byl uvolněný, by tak nebyl žádný. Naštěstí mne budou hodnotit občané, ne naštvaná opozice,“ dodal Procházka.

Nicméně na ostatních obvodech tak rychle platy nerostou. A třeba starostu Dukly Jiřího Rejdu z ANO to mrzí. „Hned se jdu zeptat tajemníka, co s tím můžeme dělat,“ uvedl politik.