Dát na pizzu smažený sýr by napadlo jen málokoho. Díky majiteli restaurace Pizza Seč Jiřímu Niklovi, jehož tatínek přišel s nápadem na neuvěřitelnou kombinaci, se teď může tato „specialita“ pyšnit titulem nejdiskutovanější pizza v Česku.
Rodina Niklových vede podnik na Seči dlouhá léta. Svůj největší boom však zažívá až letos. Osmadvacetiletý Jiří Nikl převzal štafetu po svém otci, aniž by měl jakoukoliv předchozí zkušenost. Postupem času si práci v pohostinství a hotelnictví zamiloval natolik, že by podle svých slov dnes už neměnil.
Nedávno jsme na pizzu přidali kyselé okurky.