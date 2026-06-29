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Pizza s řízkem i smaženým sýrem. Nejdřív jsem si klepal na čelo, říká restauratér

Pavel Schönwälder
  13:30
Hotel a restaurace Seč, kde připravují pizzu se smaženým sýrem. Ve výřezu je...

Hotel a restaurace Seč, kde připravují pizzu se smaženým sýrem. Ve výřezu je majitel restaurace Jiří Nikl. (19. 6. 2026) | foto: Pavel Schönwälder, MF DNES

Hotel a restaurace Seč, kde připravují pizzu se smaženým sýrem. (19. 6. 2026)
Hotel a restaurace Seč, kde připravují pizzu se smaženým sýrem. (19. 6. 2026)
Hotel a restaurace Seč, kde připravují pizzu se smaženým sýrem. (19. 6. 2026)
Hotel a restaurace Seč, kde připravují pizzu se smaženým sýrem. (19. 6. 2026)
10 fotografií
Na pizzu se dá přidat mnoho ingrediencí. Od klasických až po odvážné moderní kombinace. Jeden z největších českých gastro úletů vznikl před pár měsíci v Seči na Orlickoústecku, kde v restauraci u přehrady začali na pizzu dávat nejprve řízek a potom i smažený sýr. „Možná je to šílený, ale čím bláznivější nápad, tím lépe to prostě funguje,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz majitel restaurace a hotelu Seč Jiří Nikl.

Dát na pizzu smažený sýr by napadlo jen málokoho. Díky majiteli restaurace Pizza Seč Jiřímu Niklovi, jehož tatínek přišel s nápadem na neuvěřitelnou kombinaci, se teď může tato „specialita“ pyšnit titulem nejdiskutovanější pizza v Česku.

Rodina Niklových vede podnik na Seči dlouhá léta. Svůj největší boom však zažívá až letos. Osmadvacetiletý Jiří Nikl převzal štafetu po svém otci, aniž by měl jakoukoliv předchozí zkušenost. Postupem času si práci v pohostinství a hotelnictví zamiloval natolik, že by podle svých slov dnes už neměnil.

Nedávno jsme na pizzu přidali kyselé okurky.

Jiří Niklmajitel restaurace a hotelu Seč

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