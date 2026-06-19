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Pardubický pivovar jde do likvidace, pivo nevyrábí a majetek již prodal

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  15:43
Společnost Pardubický pivovar, jejíž historie sahá do 19. století, vstoupí k 1. září do likvidace a bude zrušena. Rozhodla o tom dnes valná hromada firmy. Společnost, která od roku 2019 většinově patří Pivovarům Staropramen, pivo nevyrábí od roku 2023. V roce 2024 podnik prodal svůj areál v pardubické Palackého ulici a další majetek. Hlavní část majetku firmy tvoří hotovost na účtu.
Pardubický pivovar na konci března 2023 přestal po více než 150 letech vařit...

Pardubický pivovar na konci března 2023 přestal po více než 150 letech vařit pivo. | foto: MAFRA

Staropramen koupil Pivovar Pardubice s jeho značkami Porter, Taxis a Pernštejn.
Pardubický pivovar na konci března 2023 přestal po více než 150 letech vařit...
Pardubický pivovar byl založen v roce 1871 a první pivo se zde začalo vařit 8....
ilustrační snímek
7 fotografií

Společnost již podle představenstva nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost, a nastal tedy čas na její zrušení s likvidací. „V rámci tohoto procesu budou prodány zbývající aktiva společnosti, zejména její zbývající ochranné známky, což přispěje k navýšení likvidačního zůstatku,“ uvedl předseda valné hromady Antonín Pechar. V majetku firmy například zůstává značka Pardubický Porter, která byla v minulosti jednou z vlajkových značek pivovaru.

Jak dlouho likvidace potrvá, nebyli představitelé firmy schopni odhadnout. O případné výplatě zálohy likvidačního zůstatku se neuvažuje, uvedl likvidátor jmenovaný valnou hromadou Jiří Šmatlák. Ke konci roku 2025 měla společnost na účtech hotovost 160 milionů korun, které tvořily 96 procent jejích aktiv ve výši 167 milionů korun. Pokud by se tyto peníze rozdělily mezi akcionáře, na akcii by připadlo zhruba 1000 korun. Náklady na likvidaci by se měly pohybovat na úrovni 800 000 korun, vyplynulo z Pecharova vyjádření.

Pardubický pivovar na konci března 2023 přestal po více než 150 letech vařit pivo.
Staropramen koupil Pivovar Pardubice s jeho značkami Porter, Taxis a Pernštejn.
Pardubický pivovar na konci března 2023 přestal po více než 150 letech vařit pivo.
Pardubický pivovar byl založen v roce 1871 a první pivo se zde začalo vařit 8. dubna 1872, minulý rok tedy slavil 150. výročí od založení. Předtím, než většinový podíl koupil Staropramen, vařil kolem 80 tisíc hektolitrů piva ročně a plánoval do deseti let produkci zdvojnásobit.
7 fotografií

Zástupce dvou drobných akcionářů Miroslav Frank vznesl ohledně navržené likvidace protest. Firma by podle něj měla přistoupit k výplatě peněz mezi akcionáře prostřednictvím zisku. Představenstvo podle jeho názoru neposkytlo akcionářům k věci dostatek informací. Protest vznesl i k tomu, že společnost nepředložila akcionářům smlouvu s likvidátorem.

Společnost loni vykázala zisk 7,7 milionu korun, hlavně díky úrokovým výnosům. Loňský zisk společnost rozdělí mezi akcionáře, přičemž k němu ještě přidá 5,4 milionu korun z nerozděleného zisku minulých let. Celkem půjde na dividendy 13,05 milionu korun, tedy 87 korun na akcii. V nerozděleném zisku společnosti zůstalo 3,9 milionu korun, z nichž se budou mimo jiné financovat náklady likvidace. Loni se na dividendách vyplácelo díky příjmu z prodeje areálu 56,1 milionu korun, na jednu akcii připadlo 374 korun. Předloni zisk činil 121 milionů korun.

Areál pivovaru, který je nedaleko centra města, předloni koupil koncern Conseq. Po odečtení 15 milionů korun za ekologickou zátěž činil výnos z prodeje areálu pro Pardubický pivovar 171,2 milionu korun. Investor v areálu plánuje výstavbu bytových domů, obchodů nebo hotelu.

Město Pardubice hodlá budovu bývalého pivovaru ochránit před demolicí. V květnu oznámilo, že navrhne ministerstvu kultury, aby se stala kulturní památkou. Zároveň na lokalitu vyhlásilo stavební uzávěru, která znemožní historickou budovu zbourat. Manažer fondu Conseq realitní Vladan Kubovec dříve uvedl, že investor nemá v plánu budovu starého pivovaru zbourat, jeho developerské plány se stavbou počítají. Historická budova však podle investora není v dobrém stavu a její využití je sporné. Představitelé Pardubického pivovaru k tomu dnes uvedli, že jim není známo, že by případná omezení pro investora vyvolaná kroky magistrátu měla vliv na dříve uzavřený prodej.

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Historie pivovaru začala v Pardubicích v roce 1871. Před covidovou pandemií produkoval kolem 80 000 hektolitrů piva. Hlavní klientelu měl v Česku, ale vyvážel i do okolních evropských zemí, menší část produkce mířila například do Ruska. Pardubický pivovar vařil pivo značky Pernštejn nebo Vilém a tmavý speciál Porter.

Pivovary Staropramen ve společnosti Pardubický pivovar mají podíl 88,7 procenta, zbytek vlastní drobní akcionáři. Pivovary Staropramen jsou součástí severoamerické pivovarské skupiny Molson Coors. Dlouhodobě jim na českém pivovarském trhu patří druhá příčka za Plzeňským Prazdrojem.

31. května 2025
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