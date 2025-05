Jsou to paradoxy. Na parcelách po bývalé továrně Prokop na Palackého třídě by Pojišťovna ČSOB coby jejich majitel mohla klidně stavět nové sídlo, byty či obchody. Místo toho plac už roky zarůstá nálety.

O pár metrů dál má soukromý investor koupený areál pivovaru, který by chtěl přestavět na byty. Ale stavět nemůže. A tento stav bude trvat ještě poměrně dlouho. „Současný územní plán počítá na území pivovaru s lehkou výrobou. A stejné to bude i v tom novém,“ uvedl zastupitel za ODS a bývalý náměstek primátora, který měl územní plán na starosti, Petr Kvaš.

Jeho slova znamenají, že investor si bude muset požádat o změnu nového územního plánu, který město chystá už více než deset let. „Když půjde vše dobře, tak bychom ho mohli schválit na jaře příštího roku,“ řekl náměstek primátora za Žijeme Pardubice Jakub Rychtecký.

Nicméně je evidentní, že politici s přeměnou pivovaru problém nemají a změnu v budoucnu schválí. „Po jednáních s městem by to měla být oblast s převahou bytů a s doplněním o služby typu ubytování, zdravotnictví, školství a obchody. Vše bude závislé na výsledné podobě územního plánu a na situaci na trhu,“ řekl Vladan Kubovec, portfolio manažer fondu Conseq realitní.

Pivovar skončil výrobu předloni na jaře a část jeho produkce se přesunula do Ostravy. Pardubický pivovar pak loni rozhodl o prodeji budov a pozemků, koupil je Conseq Funds investiční společnost za 186,2 milionu korun bez DPH. Teď je podle Kubovce řada na městě, aby přijalo nový územní plán a dokončilo územní studii.

„Studie by měla být připravena v řádu měsíců za účasti všech dotčených subjektů, tedy mimo nás i města a vlastníků sousedních areálů. Tato studie by měla pouze zpřesnit územní plán a poskytnout vyšší míru detailu a právní jistoty budoucímu investorovi a pokusit se zejména řešit složitou dopravní situaci,“ řekl Kubovec.

Investor by s přípravami rád začal co nejdříve. Dopravní napojení lokality je podle Kubovce jedna z nejdůležitějších a zároveň nejsložitějších otázek. „Je to ale problém zejména na úrovni města, neboť zasahuje i do páteřních komunikací a řešení je částečně mimo náš zásah. Vyžaduje významnou spolupráci a vůli jak na straně vlastníků dotčených parcel, tak na straně města,“ dodal.

Pivovar je u Palackého třídy, kde jsou z obou stran další velké stavební projekty. Například nedaleko nádraží v místě bývalého lihovaru skupina Redstone staví obchodní a společenské centrum Pernerka.