Písečná u Žamberka je vesnicí roku. Zaujala péčí o krajinu i kulturním životem

Vesnicí roku 2025 je Písečná v Pardubickém kraji. Porotu zaujala péčí o krajinu i bohatým kulturním a společenským životem. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Kosova Hora ve Středočeském kraji, třetí jsou jihomoravské Plenkovice. Letos se přihlásilo 181 obcí. Výsledky organizátoři v sobotu odpoledne vyhlásili ve Vacově na Prachaticku, který vyhrál vloni.
Vesnicí roku 2025 je Písečná v Pardubickém kraji (20. září 2025) | foto: ČTK

Soutěž oceňuje obce, které vynikají aktivním komunitním životem, péčí o veřejný prostor a vizí moderního venkovského rozvoje. Do finále 29. ročníku klání Vesnice roku postoupilo 13 obcí, vítězů krajských kol.

Vyhlašovatelem soutěže je Spolek pro obnovu venkova České republiky s partnery. Přihlásit se mohou sídla, která mají nejvýše 7 500 obyvatel.

Do finále letos kromě výše zmíněných postoupily Čestice v Jihočeském kraji, Trnová v Plzeňském kraji, Krásno v Karlovarském kraji a Radovesice v Ústeckém kraji. Z Libereckého kraje byla ve finále obec Roprachtice, z Královéhradeckého kraje Bezděkov nad Metují a z Vysočiny Dolní Město. Zlínský kraj zastupovala obec Nedachlebice, Olomoucký kraj Vrbátky a Moravskoslezský kraj obec Hnojník.

Vítězná Písečná je obec v okrese Ústí nad Orlicí, nachází se pod horou Žampach přibližně pět kilometrů od města Žamberk. Bydlí tam 585 lidí.

Hodnoticí komise ocenila dlouhodobé zachovávání krajinného rázu podhorské vesnice, péči o zeleň i bohatý kulturní a společenský život. Ukázkové je podle hodnotitelů využití nástrojů územního plánování a regulace nové výstavby kvůli zachování charakteru obce.

Nositel titulu Vesnice roku 2025 získá odměnu 1,6 milionu korun formou dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Odměna poskytovaná stejným způsobem za druhé místo v celostátním finále je milion korun a za třetí místo 900 tisíc korun.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova se koná od roku 1995. Podmínkou účasti je také to, že obec zpracovala strategický dokument zabývající se jejím rozvojem. Vítěz celostátního kola postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice.

Vloni se soutěže Vesnice roku zúčastnilo 196 obcí.

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  16:55

