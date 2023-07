Vysoké Mýto láká na výstavu legendárních motorek i výšlap do věží

To však nejsou jediné taháky, proč královské věnné město navštívit. Letos se totiž Vysoké Mýto pyšní titulem Historické město roku 2022. Ministerstva pro místní rozvoj a kultury a také Sdružení historických sídel Čech a Moravy tak ocenily, jak Vysoké Mýto pečuje o své památky.

Jak se tam dostat Teď už je to čím dál lepší. Stavba dálnice pokračuje k Vysokému Mýtu. Řidiči jedoucí od Prahy sjedou z D35 u Ostrova a u Zámrsku se napojí na stávající silnici I/35. Jak z tohoto směru, tak od Litomyšle musí počítat se zdržením, průtah městem dlouhodobě nestíhá odbavit rušnou dopravu. Železnice nabízí zlepšený komfort. Nedávné zdržení v Brandýse nad Orlicí je již minulostí, a tak stačí v Chocni přestoupit na místní lokálku, která cestující doveze na jednu z vysokomýtských zastávek. Blíže k centru je Vysoké Mýto - město. Pražská a Litomyšlská věž Otevírací doba o prázdninách: středa až neděle 11.00–12.30 a 13.00–16.00

Regionální muzeum Otevírací doba o prázdninách: úterý až neděle 9.00–12.00 a 13.00–17.00

Na které tedy vyrazit? Nově opravená je Pražská věž. Kdo zdolá 152 schodů, vystoupá do výšky 30 metrů a užije si jedinečný výhled na historické centrum města i okolí. Z ochozu velké věže je za dobrého počasí krásný pohled i na Orlické hory a Krkonoše. V interiéru je možné si prohlédnout výstavu, která představuje historii města doplněnou fotografiemi památek.

Také druhá ze tří bran, které se jako zbytky pevnostního opevnění dochovaly, je přístupná veřejnosti. V prostorách věže Litomyšlské brány se nachází výstava Chceme žít spolu, ne vedle sebe, kterou vytvořili žáci a učitelé ze Speciální a základní a praktické školy Svítání.

Obě městské dominanty jsou součástí letního rodinného projektu pro malé i velké s názvem V Mejtě to je jízda. Děti společně s rodiči či kamarády navštěvují výstavy v historických budovách Vysokého Mýta. Aby putování bylo pestré, čekají malé návštěvníky úkoly, které zapisují do putovního deníčku. Ten pochází z dílny ilustrátorky Venduly Hegerové a malí návštěvníci si ho vyzvednou v informačním centru a hra může začít.

Pincek, fichtl, pařez

A také je potřeba mít plán B, když bude pršet. Tím může být třeba populární výstava Pinďour a jeho doba v místním regionálním muzeu. Výstava přibližuje Jawu 50 Pionýr po technické stránce, zaměří se na její vznik, výrobu a jednotlivé vývojové typy.

Výstava však nechce být jen suchým technickým popisem, a proto nechybějí hravé prvky včetně fotografického trenažéru, kde si budou moci návštěvníci pořídit stylovou fotku s tímto ikonickým strojem, s nímž má nejeden majitel nějakou historku.

„Od pařeza po mustanga bylo vyrobeno kolem 1,2 milionu kusů. Všichni starší z nás jsme na nich jezdili. Sehnat je v současné době ale zas tak snadné nebylo. Když ho dneska někdo má, tak je v nevystavovatelném stavu nebo je zrenovovaný tak, že se nám nelíbil, nakonec se nám ale podařilo sehnat přes třicet originálů, které návštěvníci jistě ocení,“ řekl ředitel vysokomýtského Regionálního muzea Jiří Junek.

Vystoupí Pavlíček, Plavci i Wohnout

Vysoké Mýto je protkáno řadou cyklistických tras a nechybějí ani traily. Trasa, kde si můžete dopřát aktivní vyžití s odpočinkem u Loučné, začíná nedaleko centra Vysokého Mýta směrem na Ústí nad Orlicí, kde leží penzion Jangelec.

Narodil se zde dvojnásobný vítěz Velké pardubické kapitán Rudolf Popler a v interiéru je to znát. V areálu penzionu mohou nejen děti obdivovat farmu s daňky, muflony a koňmi.

Po osvěžení v řece Loučné pokračujte k rybníku Chobot a poté lesem přímo na Vinické traily. Zde si můžete zažít jízdu na pumptrackové dráze či protrénovat kondici v lesní tělocvičně. Odtud vás cyklostezka dovede už přímo zpět do Vysokého Mýta. Trasa měří 7 km.

Kdo do Vysokého Mýta zavítá koncem srpna, pohltí ho hudba.Od 21. do 25. srpna se na náměstí Přemysla Otakara II. koná tradiční Týden hudby. Od pondělí do pátku lidé uslyší barevnou paletu hudby, od country po metal.

Pondělní večer zahájí jeden z nejuznávanějších tuzemských kytaristů Michal Pavlíček a Trio. Před ním vystoupí Libor Pavlata & Band. Úterý bude patřit folku a country a vystoupí legendární skupina Rangers – Plavci. Středa bude patřit novým žánrům. Čtvrtek bude věnovaný metalu a crossoveru. Pátek bude patřit popu, rocku a punku a vrcholem festivalu bude koncert kapely Wohnout. Vstup je zdarma.