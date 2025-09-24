Za tragický pád letadla u Pěšic mohla nezkušenost pilota i špatné počasí

  10:51
Příčinou pádu dvoumístného motorového letadla 7. prosince 2023 u Pěšic, části Řepníků na Chrudimsku, bylo špatné počasí a nezkušenost letce. Při havárii zemřel. Závěry vyšetřování vyplývají ze závěrečné zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Při pádu dvoumístného motorového letadla u Pěšice, části obce Řepníky na Chrudimsku, zemřel pilot. (7. prosince 2023) | foto: X: Policie ČR

Počasí podle zprávy nesplňovalo stanovená minima pro meteorologické podmínky pro létání za viditelnosti (VMC). Pilot po vletu do oblačnosti ztratil prostorovou orientaci a kontrolu nad svým strojem, který přešel do pádu do vývrtky a bez použití balistického padákového záchranného systému byl nárazem do země zničen. Při nehodě zemřel na místě pilot letadla, jiný pasažér s ním necestoval.

Podle zjištění ústavu pilot neměl pro let za takových meteorologických podmínek kvalifikaci. Pro let za VMC musí být splněny minimální požadavky na dohlednost, vzdálenost od oblačnosti a viditelnost země, aby bylo možné bezpečně řídit letadlo na základě vizuálního kontaktu s okolím a terénem.

Pilot měl také malé zkušenosti s létáním na tomto typu letounu. „Pochybil při hodnocení počasí, když včas nepředvídal hrozbu vlétnutí do podmínek horších než předepsaná minima meteorologických podmínek pro let za viditelnosti, kdy let nebyl možný za stálé viditelnosti země a podle srovnávací navigace,“ uvedla vyšetřovací komise.

Letec rovněž v kritické situaci neaktivoval balistický padák, který by umožnil bezpečné přistání stroje, ale snažil se letoun řídit do poslední chvíle.

Pilot nejdříve s dalším pasažérem přistáli na letišti ve Vysokém Mýtě, kde druhý muž převzal nový ultralehký letoun od výrobce. Oba byli cizinci. Po provedení potřebných formalit, předletové přípravy a dvou krátkých letů nad letištěm vzlétli s oběma stroji. Později se povětrnostní podmínky významně zhoršily a pilot jednoho letadla ve stoupání vlétl do mraků, kde manévroval, zřejmě ve snaze obnovit vizuální kontakt se zemí.

Náhodný svědek poté spatřil jeho letoun padající ve vývrtce. Pilot druhého letadla po vlétnutí do oblačnosti vystoupal výše a pokračoval v letu nad oblaky jihozápadním směrem. Následně přerušil let do cíle, změnil kurz a vrátil se na letiště ve Vysokém Mýtě.

