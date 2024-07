Je to rebel! Většinu hlášek jsem vymyslel sám, vzpomíná Petr Nárožný

Petr Nárožný je milovníkem historie. Než uvedl pod hradem Kunětická hora premiéru nového představení S čerty nejsou žerty, vydal se na prohlídku památky, kde vlastně nikdy nebyl.

„Jinak jsem byl snad na všech významných hradech, ale tady nikdy. Ani nevím proč. Když tady začaly komunistické srazy, tak to jsem se sem vůbec nechystal. To bych se utopil v rudém moři. Nakonec to ale tak nebylo. Jednak to nebylo na hradě, ale pod ním, jak jsem se dozvěděl, to místo je ale skutečně ojedinělé, to dnes vidím,“ říkal herec, když se z hradního rondelu mezi kulisami pohádky díval do krajiny.