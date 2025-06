Je to přesně pět let, co uprostřed covidových omezení kupoval Petr Dědek majoritní balík akcií HC Dynamo Pardubice. Doba to byla zvláštní, lidé se sotva mohli potkávat, jednání se komplikovala, nikdo nevěděl, co bude za půl roku. Možná i proto se nakonec zrodila smlouva s městem, která od začátku nefungovala a není divu, že se musela předělat.

„Máme za sebou složitá jednání, která trvala skoro tři roky. A byla to místy divočina, která svým rozpětím sahala od Šumavy až k Tatrám. Ve hře byl úplný odchod města z klubu i konec pana Dědka. Nakonec obě strany ustoupily a zrodil se kompromis,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Dohoda by měla spočívat v několika zásadních bodech. Především z nové akcionářské smlouvy zmizí dodatek o vyšší moci. Právě na jeho základě chtěl Dědek po městě spolupráci na splácení kumulované ztráty, která je momentálně lehce pod cifrou 100 milionů.

„Válka na Ukrajině, dozvuky covidu, obří inflace,“ opakoval své argumenty Dědek několik let radním. Nakonec však slevil a vlastně drtivou většinu vnitřního dluhu klubu uhradí.

„Pro nás bylo klíčové, že pan Dědek souhlasil s uhrazením půjčky 50 milionů, kterou klubu dal. Vyřeší ji příplatkem mimo základní jmění, takže se tímto krokem nebude městu snižovat akcionářský podíl v klubu,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

„Zatím dohodu komentovat nebudu. Plánuji, že se v pondělí osobně zúčastním jednání zastupitelstva a tam svůj postoj řeknu,“ uvedl aktuálně pro iDNES.cz Dědek.

Ovšem i politici museli udělat ústupky. Například radnice už nebude mít svého zástupce v dozorčí radě Dynama. Vedení klubu půjde celé za týmem Petra Dědka a Ondřeje Heřmana, tedy vlastníků firmy HokejPce 2020, které Dynamo většinově patří. Navíc jejich současných 52,32 procenta akcí Dynama bude během let bobtnat.

„Také nám postupně bude klesat majetkový podíl. Nebudeme se totiž muset podílet na navyšování základního jmění. Peníze bude do klubu dávat výhradně jeho většinový majitel. Městu nakonec zbude 13 procent akcií, pod toto číslo už nepůjdeme,“ uvedl primátor.

Nyní městu patří 45,87 procenta akcií. Nicméně klíčové pro klub je, že se obě strany dohodly. V jednu chvíli to vypadalo, že by celý spor mohl skončit u soudu, a to by pro klub nebylo dobře.

„Vyřeší se celá ztráta. Bude se to vlastně konat k pětiletému výročí podpisu první smlouvy s městem. Dohodu najdeme,“ vyjádřil se pro iDNES.cz už v květnu Dědek.

Novou smlouvu dlouho ladili právníci obou stran

Že nešlo o žádnou selanku, dokazuje i skutečnost, že původně se mělo hlasovat o smlouvě na mimořádném zasedání zastupitelstva 9. května. To se ovšem nestihlo. A ani na začátku týdne stále zastupitelé neměli podklady k jednání, které začne v pondělí od 15 hodin na radnici.

„Dokumentace je velmi složitá, jenom ta základní má přes 50 stránek. Byla k tomu celá řada připomínek ze strany města. Nestíhá se to připravit, aby zastupitelé měli materiály včas a měli čas to řádně prostudovat. S největší pravděpodobností to bude na programu 23. června,“ řekl na začátku června primátor Nadrchal.

Pravdou je, že ve smlouvě jsou úplné detaily, které řeší třeba kolik bude který tým Dynama platit za led. „Podařilo se nám dohodnout na tom, že slevy za pronájem haly budou mít v enteria areně jen mládežnické týmy, ale extraligové mužstvo bude platit plnou cenu. Dosud Rozvojový fond, kterému hala patří, třeba na zápasy Dynama musel doplácet, tato praxe skončí,“ uvedl Nadrchal.

Město naopak podle něj bude ještě více podporovat mládež a také hokejisty do 23 let, kteří nastupují za B tým v druhé nejvyšší soutěži. „Tato smlouva dá klubu sportovní i ekonomickou stabilitu na mnoho roků,“ uvedl Rychtecký, který se na jednání s Petrem Dědkem aktivně podílel.

Pro politiky je také důležité, že v nové smlouvě už nebudou mít povinnost stavět třetí ledovou plochu nebo masivně investovat do zázemí enteria areny.

„Dohodli jsme se jen, že opravíme restauraci Hattrick, která to už potřebuje. Jinak se logicky zavazujeme k tomu, že se o halu bude dál starat, aby se v ní mohla hrát extraliga,“ dodal Nadrchal.

Obě strany k sobě našly cestu určitě i kvůli tomu, že Dědek se svým týmem stále intenzivně připravuje stavbu nové arény na Cihelně. Ta má být se svou kapacitou přes 22 tisíc lidí největší hokejovou halou světa a miliardář z Vrchlabí při získávání razítek potřebuje velkou součinnost s radnicí.

Politici například schválili změnu územního plánu, která výrazně zdržela i přípravu toho nového. „Můžu říct, že změna nás zdržela zhruba o rok. Máme omezený počet úředníků a ti se v jednu chvíli věnovali hlavně změně na Cihelně,“ uvedl náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.