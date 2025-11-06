Co už se povedlo na cestě k aréně
1. Přesvědčit politiky, aby změnili územní plán města.
2. Domluvit se s vedením ŘSD na sjezdu z nového obchvatu.
3. Dohodnout se s dalšími investory, kteří mají v lokalitě pozemky.
4. Není třeba žádat o stanovisko EIA, tedy vlivu stavby na své okolí.
5. Projekt má veřejnou podporu napříč politickým spektrem.
Největší otazník?
EIA. Tři písmena, která investory velkých projektů budí ze sna. Leckdy je pro ně složité získat kladné posouzení vlivu jejich stavby na životní prostředí. Například společnost AVE CZ o něj v případě zamýšlené spalovny v Rybitví marně žádala více než deset roků.
A proto je pro tým kolem majitele Petra Dědka dobrou zprávou, že se složitému procesu vyhne. „Krajský úřad Pardubického kraje po provedení zjišťovacího řízení dospěl k závěru, že záměr ‚Multifunkční hokejová aréna Pardubice‘ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí,“ citoval z úřední desky krajského úřadu jeho mluvčí Dominik Barták.
Investor arény, která má být s kapacitou 22 296 diváků největší hokejovou arénou světa, si tak může udělat další tučnou fajfku za splněným úkolem. „Je to určitě důležitá věc, jsme rádi,“ řekl pro iDNES.cz vrchlabský podnikatel.
Na druhou stranu hned dodává, že na nějaké oslavy je hodně brzy. Podle něj jsou s kolegy pouze na startu pomyslné Velké pardubické. „Řekl bych, že jsme na druhé proutěné překážce. Ještě ani Hadí příkop jsme neskočili. Je před námi moře práce, například s odtěžením skládky, která na místě budoucí arény leží,“ řekl Dědek.
Ale co se týče administrativních kroků, tak se vše daří podle plánu a projekční tým se sune ke stavebnímu povolení.
Hlavním otazníkem tak zůstává jednoznačně financování obří stavby, která má vyrůst nedaleko sídliště Cihelna na severním okraji Pardubic. Podle mnoha ekonomů, nebude pro Dědka snadné potřebné miliardy získat. Momentálně se mluví o tom, že hala s parkovacím domem, hotelem a menší arénou má vyjít zhruba na 13 miliard.
„Aby dostal úvěr v řádu miliard, musel by samozřejmě představit obchodní plán, který bude z hlediska bank bezpečný a ziskový, a musel by je přesvědčit, že peníze vrátí i s úroky. A úrokové sazby v eurozóně jsou sice stále nižší než v Česku, nicméně nůžky se budou ve zbytku roku i v příštím roce zavírat, už to není jako v roce 2022,“ uvedl pro Hospodářské noviny hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Sám Dědek nechce financování projektu blíže komentovat. V každém případě však plní jeden úkol za druhým a stále potvrzuje, že pro mnohé příliš odvážný nápad myslí vážně. „Pracujeme dál,“ řekl Dědek, který si na úřední desce mohl přečíst pro něj pozitivní informace.
„Podle rozhodnutí hluková a rozptylová studie pro roky 2025 až 2035 prokázaly, že vlivy záměru nepřekročí platné limity. Kumulace vlivů s dopravou, průmyslem a skládkou, která se v lokalitě nachází, vyřeší přijatá opatření. Záměr příliš nezhorší kvalitu ovzduší a nezasáhne do biokoridoru a krajinného rázu, území je již silně ovlivněno. Nedotkne se žádného zvláště chráněného území ani lokality Natura 2000,“ napsali například úředníci a dodali, že v následném řízení bude ještě nutné vydání jednotného environmentálního stanoviska, které sjednotí požadavky na ochranu životního prostředí.
V místě budoucí výstavby už začala sanace skládky odpadu. Stavba multifunkční haly a dalších objektů by měla začít ve druhém čtvrtletí příštího roku, dokončení se plánuje na třetí čtvrtletí roku 2028.
23. července 2025