Smlouva s novým majitelem Dynama je tvrdší, než politici přiznávali

„Kdybych tušil, jak ta smlouva mezi panem Dědkem a městem bude vypadat, tak jsem se do soutěže také přihlásil,“ říká s nadsázkou spolumajitel pardubického basketbalového klubu Pavel Stara.

MF DNES měla možnost v úterý schválenou smlouvu pročíst. A je z ní patrné, že Petr Dědek politikům ukázal, proč se stal jedním z nejbohatších Čechů. Dokázal na radnici vyjednat naprosté maximum, ze kterého by Dynamo mělo těžit i čtvrtstoletí.

Příklad? Až přijedou příště do pardubické arény Alexandrovci, desítky či spíše stovky tisíc korun utracených diváky za občerstvení bude mít absolutně pod kontrolou Dynamo Petra Dědka.

Zastupitelé totiž souhlasili s tím, že hokejový klub má exkluzivitu výdělku z provozování cateringu v městské aréně. A je jedno, zda se hraje hokej, basketbal, nebo arénu vyprodá skupina Kabát.

Na první pohled vypadá nepochopitelně, proč se Pardubice v aréně vzdávají důležitých příjmů, když Dynamo bude ročně inkasovat 35 milionů od města, vyjednalo si velmi dobré ceny za pronájmy, které obsahují i významnou slevu až do roku 2023 kvůli koronaviru.

Klíčem k pochopení je skutečnost, že hokejový klub podobnou exkluzivitu už nějaký čas měl. Ovšem v době, kdy stejně jako hala patřil radnici. Vyjednavačům města jako by uniklo, že ve chvíli, kdy se vzdávají vlastnění i kontroly nad Dynamem, je výhradní právo zajistit občerstvení v městské aréně pro soukromý hokejový klub nesmysl.

Tím spíše, že se radní zároveň zavázali, že dají peníze na vylepšení zázemí cateringu. Jenže zisk z této investice spadne do klína někomu jinému.

„Asi je to právně možné, ale je to korektní a férové nastavení vůči všem nájemcům? Nemohou zjevně využívat zázemí ke svému prospěchu a posílení příjmové stránky,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas, který sepsal celkem jedenáct důvodů, proč je smlouva nerovná.

Zástupci jiných sportů už pochopili, že hokej nyní bere vše. „Nemáme žádné záruky, nemáme právo obchodovat jméno haly, nemáme vstup do VIP lóží, nemáme své prostory, nemáme zisk z prodeje občerstvení,“ uvedl šéf představenstva BK JIP Pardubice Pavel Stara.

Klub bude v aréně dominantní

Hokejový klub získá v budoucí nájemní smlouvě ve srovnání s ostatními nájemci v městské aréně naprosto privilegované postavení. Dokresluje to odstavec, podle něhož Dynamo bude mít přednostní právo k užívání arény i pro jiné akce, než je hokej.

Autoři textu tím patrně mysleli akce určené pro partnery hokejového klubu. Ale tak to napsané není. Teoreticky může Dynamo v hale pořádat i zcela nehokejové akce. Třeba koncerty nebo výstavy. „Mohu potvrdit, že to ta smlouva umožňuje. To je bez debat,“ potvrdil Haas.

S takovou interpretací však nesouhlasí nedávno zvolený šéf Rozvojového fondu Ondřej Šebek. Právě jím vedená společnost města enteria arenu spravuje.

„Máme nyní dva měsíce na to domluvit se s Dynamem a dalšími nájemci na fungování arény. Určitě to nebude tak, že Dynamo v ní bude pořádat nějaké své akce. Fond je majitelem haly a klub hlavním nájemníkem. Exkluzivita bude platit jen pro občerstvení,“ uvedl Ondřej Šebek, který je také místostarostou prvního městského obvodu za ODS.

Ovšem jak bude nájemní smlouva ve skutečnosti vypadat, se veřejnost nikdy nedozví. Obě strany už dopředu podepsaly dohodu o mlčenlivosti.

Město nemá kontrolu v klubu

Fanoušci Pardubic dlouho volali po tom, aby politici zmizeli z vedení Dynama. Vyjma zastupitele za ANO Dušana Salfického, který přežil už několikátý palácový převrat, se jim touha splnila. A dá se říct, že dokonale.

I přestože město vlastní 46 procent akcií klubu a zavázalo se do něj poslat za 15 let půl miliardy korun, nemá garantovaného zástupce v představenstvu a bude mít dokonce menšinu i v dozorčí radě. Tohle by soukromý podnikatel nikdy nepodepsal.

„V tomto bodě musím přiznat, že byl jeden z největších problémů. Tady jsme se s panem Dědkem dohodnout dlouho nemohli. Nakonec jsme ale ustoupili a pan Dědek bude mít většinu i v dozorčí radě,“ vysvětluje náměstek primátora Jan Mazuch z ODS, který za město smlouvu vyjednával.

Pokuty působí až směšně

Za zmínku stojí i nastavení sankcí pro případ, že by Petr Dědek neplnil své závazky ve smlouvě. Fanoušky například zarazila pokuta milion korun pro případ, že Dědek prodá extraligovou licenci do jiného města.

Podnikatel se také zavázal, že každý rok pošle Dynamu 15 milionů korun. Ve chvíli, kdy to neudělá, čeká ho pokuta. Podle smlouvy ve výši 200 tisíc korun „za každé jednotlivé porušení této povinnosti“. To pro 65. nejbohatšího Čecha není velká hrozba.

„Pokuty možná vypadají jako nízké. Nutné je však dodat, že město má možnost se případně soudit o náhradu škody,“ doplnil k tomu Jan Mazuch.

Podle něj je navíc zásadní, že pokud by klub v nějaké z nadcházejících sezon spadl do ekonomické ztráty, vše by měl hradit nový vlastník organizace. „Případné ztráty jdou za panem Dědkem. Nic doplácet nad rámec 35 milionů ročně nebudeme,“ dodal náměstek primátora.

Dědek skvěle využil situaci

Petr Dědek tak získal podmínky pro vedení klubu, které v extralize hned tak každý vlastník nemá. Má i lepší dohodu, než původně zamýšlel primátor Martin Charvát. Ten se totiž zhlédl v Hradci Králové, kde radnice a firma Mountfield jdou ve všem půl napůl. Tedy i v rozhodování.

„Upřímně řečeno, kdyby takovou smlouvu měl předchozí majitel Roman Šmidberský, tak nejspíše u hokeje zůstal,“ řekl Šebek, který pod zmíněným podnikatelem působil v klubu jako generální manažer.

Nicméně se sluší dodat, že Petr Dědek se do výhodné pozice uměl dostat a pak ji dokázal i zúročit. Tím, jak společně s Ondřejem Heřmanem dokázali Dynamo na jaře dotlačit k vlastně už ztracené záchraně extraligy, získali sympatie fanoušků a tím i části politiků.

„Zastupitelé se při prodeji akcií nezachovali jako řádní hospodáři a správci veřejného majetku, ale jako fanoušci hokeje. Pan Dědek si je namazal na chleba. Šach mat nastal ve chvíli, kdy od nich získal exkluzivitu. V tu chvíli bylo jasné, že už si může diktovat jakékoli podmínky. Politici byli unavení a byli ochotni odsouhlasit cokoli,“ uvedl Stara.

Střízlivý pohled má na situaci jeden z nejdéle sloužících zastupitelů Petr Klimpl z ODS, který byl i ve vyjednávacím týmu za radnici.

„Předně musím říct, že šest z jedenácti sporných bodů, jak je jmenoval Karel Haas, se objevilo ve smlouvě až na základě dolaďování od právníků. Na několik věcí jsme při vyjednávání nekývli. A pak bych dodal, že pokud to bude fungovat, tak jak má, bude to pro hokej dobré. Ovšem pokud to pana Dědka přestane bavit jako předtím pana Šmidberského, budeme mít jako město velký a drahý problém,“ uvedl Petr Klimpl.