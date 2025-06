To bylo rychlé. Na Pardubice až neuvěřitelně rychlé. V minulosti se kontroverzní body spojené s hokejovým Dynamem na pardubickém zastupitelstvu probíraly dlouhé hodiny. V pondělí se to zvládlo za 30 minut. „Všem zastupitelům děkuji za podporu, vážím si jí,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Ani on nemohl čekat, že se smlouva mezi městem a Petrem Dědkem, která pojednává o správě Dynama Pardubice na dvě dekády, schválí tak snadno. Pro bylo 28 zastupitelů napříč stranami, kritika zazněla v množstvím menším nežli malém. „Máme velmi komfortní jízdní řád pro Dynamo na dalších 20 let,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Politici klíčové body dohody představili už minulý týden. Zásadní je třeba ten, který říká, že Petr Dědek zaplatí drtivou většinu z kumulované ztráty klubu, která se za pět sezon dostala na cifru 96 milionů.

„Pro nás bylo klíčové, že pan Dědek souhlasil s uhrazením půjčky 50 milionů, kterou klubu dal. Vyřeší ji příplatkem mimo základní jmění, takže se tímto krokem nebude městu snižovat akcionářský podíl v klubu,“ uvedl Rychtecký. Zároveň se však obě strany dohodly, že postupně město bude ztrácet akcie. Nakonec skončí jen se 13 procenty. Radnice také už nebude mít své lidi v dozorčí radě klubu.

„Chtěl bych všem poděkovat za odsouhlasení usnesení. Před pěti roky jsme tady stáli za doby těžkého covidu, vůbec jsme nevěděli, co dál bude. Tehdy jsme dělali smlouvu na rychlo, asi se dalo čekat, že nějaká revize přijde,“ uvedl před zastupiteli Petr Dědek. I on si výsledek jednání chválil. A to i přesto, že v minulých letech se na adresu politiků z radnice často vyjadřoval dost ostře.

„Chtěli jsme mít vyvážené podmínky a to se povedlo. Poslední roky se ukázalo, kam celý klub směřuje. Sbíráme medaile. Městu Pardubice neděláme ostudu. Dynamo je už evropská značka. Nyní jsme klubu dali jistotu a vizi,“ uvedl Petr Dědek, který zpočátku jednání mohl přece jen lehce znervóznět. Slovo si totiž vzali hlavně kritici dohody.

Podpora soukromé firmy veřejnými penězi, řekl nesouhlasně Janecký

„Jako hokejista budu proti všem navrženým bodům. Nelíbí se mi, že budeme 20 let podporovat soukromou firmu veřejnými penězi. Navíc jako město dáváme nejvíce peněz do mládeže v Česku, ale ta nemá v klubu svůj samostatný transparentní účet,“ uvedl Otakar Janecký, dvojnásobný mistr republiky v dresu Tesly Pardubice a současný radní za Žijeme Pardubice.

Martin Slezák z TOP 09 smlouvu také nepodpořil. Nelíbilo se mu, že město bude do klubu dál posílat nemalé částky. Ročně půjde o zhruba 45 milionů korun. Dosud to bylo o 10 milionů méně. „Nejsem schopen se ztotožnit s tím, že navyšujeme jako město posílání peněz do klubu. Vyšlo mně, že radnice bude za 20 let dávat o 290 milionů více, než bylo původně domluveno v první smlouvě. Budu hlasovat proti,“ uvedl Martin Slezák.

Přesto se našli i opoziční politici, kteří zvedli ruku pro. Jedním z nich byl zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas. „Prosím o silnou podporu tohoto bodu, a to i přestože jsem před pěti lety hlasoval proti smlouvě. Nikdo mne tak nemůže nařknout z toho, že bych šel na ruku panu Dědkovi. Z mého pohledu je to však maximum toho, co jsme mohli při exitové strategii města vyjednat,“ řekl Haas.

I další politici považují dohodu za maximum možného. „Zkrátka musíme vidět, že jde o dohodu dvou stran. Ano, my na mládež budeme posílat místo 18 milionů ročně 24 milionů za sezonu. Ale pan Dědek zase své plnění vůči klubu zvýší z 15 na 70 milionů ročně. Obě strany ustoupily,“ dodal Rychtecký.