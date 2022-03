Lidé v Pardubicích dál bojují za zachování lipové aleje

PARDUBICE Čím více a čím častěji pardubičtí politici mluví o potřebě dostat do města zeleň, která má mimo jiné v létě ochlazovat rozžhavené ulice, tím rychleji stromy a keře z centra Pardubic mizí.

Jen kvůli dopravním stavbám jich za posledních několik málo let zmizely tisíce. Kácelo se podél železničního koridoru, kde přirozenou zelenou hradbu vystřídá šedá betonová protihluková stěna. Dá se vsadit na to, že sprejeři ji časem ještě „vylepší“. Pily také slušně řádily v okolí hypermarketu Albert, kde se chystá stavba Terminálu B a přestavovala se křižovatka silnic na Chrudim a Hradec Králové.

Ale ani to nemá být zdaleka konec. Další desítky stromů mají zmizet z druhé strany kolejiště. V ulici K Vápence se totiž chystá budování Terminálu Jih a rozšiřování tamní silnice. A bagrům má udělat místo 30 lip.

„Požadujeme, aby město Pardubice jako investor této stavby konečně začalo vážně vnímat důležitost městské zeleně. Zbytečné kácení stromů v dnešní době je nezodpovědné, škodlivé a hloupé. Vykácením této aleje, která se umístila v celostátní soutěži Alej roku na třetím místě v rámci Pardubického kraje, se opět o něco zhorší životní prostředí na Dukle,“ uvedla za ochránce přírody Olga Kudrnová.

Ta také vystoupila na posledním zasedání pardubických zastupitelů, kde na politiky poměrně ostře tlačila, aby svůj záměr přehodnotili. Ti se různě kroutili, že už vše prověřili a že se prostě kácet bude muset.

„Vše jsme prověřovali několikrát, a bohužel ta varianta zálivu autobusové zastávky, která podle některých ochrání tamní stromy, se do ulice nevejde,“ uvedl třeba radní za Sdružení pro Pardubice a zároveň šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Ve hře je přesazení stromů

Politici se v poslední době pokusili lidi ze sdružení Chráníme stromy obměkčit alespoň tím, že by se pokusili lípy přesadit jinam. „Jedna strana blíž k nádraží by prakticky celá až na dva tři stromy měla být přesaditelná. V současné době řešíme umístění stromů, jestli by se měly dát všechny na jedno místo, nebo různě po městě. Na takové množství stromů není běžně prostor,“ řekl náměstek primátora odpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal z hnutí ANO.

U druhé části stromů přesazení prý nepřipadá v úvahu a podle města se budou muset pokácet. Ovšem ani tato varianta se odpůrcům logicky vůbec nelíbí. „Podle všech odborníků, které jsme oslovili my, je přesazení těchto stromů nereálné,“ řekla Kudrnová. „To je vaše slovo proti mému. Nám odborník naopak potvrdil, že se přesadit můžou,“ reagoval Nadrchal, který však nakonec podpořil variantu, aby radnice ještě jednou prověřila možnost stromy zachránit.

Stejně hlasoval i bývalý náměstek primátorky a dnešní lídr opozičních Pardubáků František Brendl. Nicméně ten také dodal, že přesazování relativně velkých stromů by nestálo vůbec malé peníze. „Byla by to velká rána. Určitě je rozumnější co nejvíce stromů nechat na jejich dnešním místě, i když rozumím, že to může narážet na limity projektu,“ uvedl Brendl.

Nicméně lidé z Chráníme stromy upozorňují i na to, že další a další kácení dělá z částí města nevzhledná místa. Za pravdu jí dává už třeba zmíněné kácení u koridoru, které skutečně třeba výhled z Hlaváčovy ulice (rychlodráha) nevylepšil.

„Nám nejde jen o záchranu stromů samotných, ale také o to, aby ulice K Vápence nebyla jen smutným betonovým koridorem pro náklaďáky a auta a aby cesta k vlakům či od vlaků byla příjemná i pro pěší a cyklisty,“ dodala Kudrnová.

Přestupní Terminál Jih s parkovacím domem a zastávkami MHD chce město stavět už v příštích měsících. Správa železnic navíc postaví přes koleje lávku pro pěší, která spojí nádraží a sídliště Dukla. Terminál umožní cestujícím přejít po lávce až přímo na perony.

„Dobře, uděláme tedy dvanácté, třinácté, čtrnácté prověření možnosti stromy zachránit, a pak tedy definitivně rozhodneme,“ uvedl k problematice primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.