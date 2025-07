Před čtrnácti lety Jevíčko investovalo do kompletní rekonstrukce náměstí. Součástí úprav bylo i to, že asfalt na hlavní silnici nahradily žulové kostky. Teď si část lidí přeje návrat k asfaltu.

Kvůli změně povrchu místní sepsali petici. Předseda dopravní komise Jevíčka Petr Rozbořil dokonce požádal Pardubický kraj, aby silnici přestavěl. „Požadujeme tímto prosím změnu provedení vozovky, a to z dlážděného žulového povrchu na nízkohlučný asfaltový povrch,“ napsal Rozbořil.

Kraj pro takovou investici nevidí důvod, úsek je podle krajských silničářů v pořádku, nepotřebuje žádnou opravu. Přesto žádost neodmítl. „Poradíme se s vedením města, zda považuje za vhodné, aby v Jevíčku na náměstí byl asfalt místo dlažby, protože nepovažuji za správné, abychom tuto věc rozhodovali bez místní samosprávy. Vzhledem k tomu, že náměstí leží v památkové zóně, vyjádří se k tomu i památkáři,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

Vedení města se za petici postavilo. „V radě jsme se shodli, že z hlediska uživatelského současný stav není úplně optimální. Průtah centrem města je hodně frekventovaný. Podle posledního sčítání dopravy náměstím denně projede téměř 3 900 vozidel a počítáme, že od té doby intenzita ještě více narostla,“ řekl starosta Jevíčka Dušan Pávek.

Desítky lidí žádají v petici tichý asfalt, radnice chce najít esteticky lepší řešení. „Co se týká estetického pohledu, tak samozřejmě dlažba je nejlepší volbou. Rada se shodla, že bychom chtěli s Pardubickým krajem a památkáři najít řešení v podobě technologicky a esteticky vhodnějšího materiálu. Rozhodně to nemusí být tichý asfalt, ale materiál, který by po průjezdu těžkých nákladních aut zmírňoval hluk a otřesy,“ dodal Pávek, který osobně petici nepodepsal. „Estetika je pro mě důležitější, ale na druhou stranu chápu životní podmínky lidí na náměstí, kteří jsou vystaveni hluku a otřesům.

Nejde jen o hluk, dlažba je místy poničená

Samospráva v době rekonstrukce náměstí musela vědět, že žulové kostky v centru města povedou ke zpomalení dopravy, ale i většímu hluku. Na náměstí je totiž křižovatka dvou silnic druhé třídy.

Podle starosty nikdo nedokázal úplně vyhodnotit dopady zvyšující se intenzity dopravy v době, kdy se náměstí přestavovalo. Město už před pěti lety odstranilo v silnici okrasné žulové prvky, které se poměrně brzo začaly pod koly aut otáčet a zvedat. „Vznikaly nepříjemné situace, kdy žulové pásky vyskočily a překážely provozu. Někdy před pěti lety jsme je proto odstranili,“ dodal Pávek.

Dlažba dnes rozhodně není v havarijním stavu, že by se její stav musel nějak rychle řešit. Nejvíc poničená je od nákladních automobilů hlavně v křižovatce na výjezdu do Moravské Třebové, kde jsou vyjeté koleje. Výsprava komunikace by se podle radnice mohla zkoordinovat s pokládkou nového povrchu. Rozhodnutí teď bude na Pardubickém kraji. Město je připraveno se na výměně povrchu finančně podílet.

„Jsme si vědomi, že rekonstrukce bude stát nemalé finanční prostředky, proto se chceme s Pardubickým krajem domluvit na nějakém kompromisu. Máme v rozpočtu rezervy, kterými bychom se mohli na investici podílet. Pořád je to majetek kraje, tak se musíme dohodnout, kdo bude tím hlavním investorem,“ řekl Pávek.

Místo obchvatu, který by tranzitní dopravu odvedl z centra pryč, čekají obyvatelé Jevíčka na stavbu silnice I/73 (dříve D43), která by jim měla pomoci. Podle informačního letáku Ředitelství silnic a dálnic ale úsek vedoucí na západ od Jevíčka bude hotový nejdříve v roce 2033. Ještě letos by mohlo být dokončeno posuzovaní vlivu stavby na životní prostředí (EIA).