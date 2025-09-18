Po střeše chodí pes, zalarmovali lidé hasiče i strážníky. Na místo jeli zbytečně

  13:45
Po střeše bytového domu v Holicích na Pardubicku se v úterý procházela border kolie. K záchraně psa tam s výjimkou zdravotníků vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS). Když dorazily na místo, kolie se v klidu sama otevřeným oknem vrátila do bytu.

„Pod domem se postupně sešli strážníci, dobrovolní i profesionální hasiči, pracovníci technických služeb s plošinou, Policie ČR a další přihlížející,“ vyjmenovával mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora. Na psa upozornili telefonicky kolemjdoucí.

Všichni v Holicích sledovali border kolii, jejíž hlava číhala přes parapet střechy třípatrového bytového domu. Žádná záchranná akce však nakonec vůbec nebyla potřeba.

„Spokojená borderka pozorovala, jak se všichni shromáždili pod domem a pak se po parapetu elegantně otevřeným oknem vrátila zpět do svého bytu,“ popsal Sejkora.

Hasiči zachraňovali psa ze střechy domu, na žebříku k němu vyzdvihli i majitele

Na plošinu ale přece jen došlo. Hasiči se pro jistotu podívali do bytu, jestli se náhodou něco nestalo páníčkovi. „V Bytě se však nacházel pouze spokojený pes,“ řekl Sejkora.

Policie tak jeho majitele informovala, že k zásahu došlo a v bytě preventivně uzavřela okna.

