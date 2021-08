V centru Pardubic není o víkendech bezpečno, musíme to řešit, říká starostka

Obrázek z prvního srpnového víkendu: čtyři rvačky za čtyřiadvacet hodin mezi předminulým pátkem a sobotou na Pernštýnském náměstí.

K prvnímu incidentu vyjížděli strážníci i policisté pár minut po páteční půlnoci. Na zemi nalezli napadeného 47letého muže s krvácejícím zraněním hlavy. Toho si převzala záchranná služba. V druhém případě hodinu po půlnoci napadla skupiny mladíků, sedmadvacetiletého muže, který zůstal na zemi opět s krvácejícím zraněním hlavy. I on musel do nemocnice.

„Osobně jsme minulý pátek zasahovali s kolegyní u muže po napadení. Rvačky a hádky jsou totiž nejčastějšími příčinami našich zásahů. Náš páteční pacient požil větší množství alkoholu a utrpěl lehká poranění horní poloviny těla, po ošetření jsme muže převezli do Pardubické nemocnice,“ řekl mluvčí záchranky Aleš Malý.

Záchranářské posádky vyjíždějí na Pernštýnské náměstí posledních několik týdnů poměrně pravidelně. „Nejvíce exponované jsou v tomto ohledu pátky a soboty,“ řekl Malý.

Výjezdy záchranářů a městské policie do historického centra pokračovaly i v sobotu. I tentokrát šlo patrně o stejnou partu agresivních mladíků, kteří se pokoušeli vyprovokovat další incident. Strážníci proto na místě zůstali do doby, než tyto rozmíšky ustaly.

Po půlnoci se situace opět opakovala. Skupina výtržníků napadla několik mužů. Incident skončil naštěstí bez vážnějších zranění.

„Po příjezdu hlídky se však jeden z účastníků potyčky dal na útěk. Tentokrát se strážníky v patách. Náskok proměnil tím, že se ztratil ve dvorech kolem tenisových kurtů. Snahu zmizet projevil i ve chvíli, kdy jej strážníci po chvíli pátrání zahlédli ukrytého pod autem. Druhý pokus o útěk už skončil zajištěním a použitím donucovacích prostředků a pokutou zaplacenou na místě,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Paradoxně při jeho zajištění dostal od strážníků mobilní telefon, který mu ve rvačce vypadl na zem a který strážníci našli.

Takhle to nejde, říká starostka

Starostka prvního městského obvodu za hnutí ANO Alena Stehnová považuje aktuální situaci na Pernštýnském náměstí za neúnosnou.

„Lidé, kteří tam bydlí, jsou od čtvrtka do soboty chudáci. Ráno vypadá náměstí jako po boji. Všude střepy ze skleniček a lahví, nepořádek, nazvraceno, namočeno. Příšerné.

Posíláme tam naše uklízecí čety, ale ty mají na starost celé centrum a ona taková třída Míru není po nocích taky právě uklizená. Teď jsem navíc zaregistrovala, že tam chodí skupiny mladých mužů, kteří bezdůvodně napadají ostatní, a to i fyzicky,“ posteskla si Stehnová.

Ta ale neví, jak městské policii pomoci. „Je jasné, že ve dvou tam nemají šanci situaci uklidnit. Pokud se tam už děje i násilí, tak to bez zásahu Policie ČR evidentně nepůjde,“ uvedla starostka.

Podle dostupných informací se o rušno a nebezpečno stará stále stejná skupina pardubických fotbalových ultras. Dobře se jim hodí černé oblečení s kapucí, jímž se během svého řádění maskují.

„Nechtěl bych je potkat, radši přejdu na druhý chodník, nebo si půjdu dát skleničku jinam,“ řekl MF DNES mladík, který je v akci při jejich řádění několikrát zažil.

Policie směruje hlídky do centra

Policie o zvýšeném nárůstu přestupků ví, za nic extrémního to ale nepovažuje. Počet evidovaných událostí se podle ní nevymyká počtem běžnému průměru.

„Je pravda, že za poslední období po zmírnění covidových opatření dochází k velkému shlukování mladých lidí na Pernštýnském a náměstí Republiky. Za poslední období jsou evidovány tři přestupky proti občanskému soužití, kdy došlo k vzájemnému napadání osob.K narušování veřejného pořádku dochází na území celého města, a to nejvíce z pátku na sobotu,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

V tyto dny také policie posiluje výkon služby a hlídky jsou směrovány do centra města.

Krvavý však nebyl jen zmiňovaný víkend. Dvě po sobě jdoucí napadení končící zraněním hlavy a obličeje už strážníci řešili také v noci 17. července.

I zde v čase po půlnoci zasahovali u dvou vyvolaných potyček s podobným scénářem. Ve všech případech podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví strážníci poskytli Policii České republiky maximální součinnost při zajištění svědků i důkazních prostředků, aby se případy mohla dále zabývat.

Místní si také stěžovali na hluk z koncertů skupin Lucie či Tři sestry.

„Tam to jsou jednorázové akce, které se snad dají přežít. Chápu, že to někoho štve a někomu se to líbí. Horší to je s tím náměstím, tam budeme muset vymyslet způsob, jak situaci zklidnit,“ dodala Stehnová.