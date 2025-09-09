Kraji chybí 40 milionů na mzdy nepedagogů, řešení bude hledat s řediteli

  10:16
Od ledna příštího roku přechází financování mezd nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele škol. Pardubickému kraji však bude v rozpočtu chybět přibližně 40 milionů korun, aby mohl udržet současnou mzdovou úroveň. Vedení kraje proto chce jednat přímo s řediteli škol a hledat řešení.
Od ledna začne platit úprava školského zákona, podle níž za jejich platy ponese odpovědnost zřizovatel. Kraj dostane peníze na mzdy nepedagogických pracovníků a ostatní neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtového určení daní. Na zajištění mzdové úrovně dosažené v letech 2024 a 2025 však stačit nebudou, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.

„Předpokládaná alokace prostředků v roce 2026 na nepedagogickou práci je v případě našeho kraje 542 milionů korun. Teď už víme, že nám chybí přibližně 40 milionů korun, abychom pokryli všechny finanční požadavky podle reálných výdajů v letošním roce,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK).

Vedení kraje chce v září a říjnu jednat s každým ředitelem individuálně a hledat cestu optimální pro všechny strany. Výsledná opatření by měla být součástí krajského rozpočtu na rok 2026. Pardubický kraj zřizuje celkem 74 středních a speciálních škol a dalších školských zařízení.

Prioritou je kvalita výuky

Podle krajského radního pro školství Josefa Kozla (3PK) musí být především zachovaná kvalita vzdělávání žáků. Změna se týká i ostatních neinvestičních výdajů, jako jsou učebnice, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a podobně.

Ze státního rozpočtu bude financována pouze povinná výuka plavání na prvním stupni základních škol a odborná příprava k získání řidičského nebo svářečského oprávnění u oborů, které mají tuto přípravu v rámcovém vzdělávacím programu. Peníze na nepedagogickou práci a ostatní neinvestiční výdaje bude Pardubický kraj školám vyplácet jednou měsíčně v příspěvku na provoz škol.

