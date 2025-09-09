Od ledna začne platit úprava školského zákona, podle níž za jejich platy ponese odpovědnost zřizovatel. Kraj dostane peníze na mzdy nepedagogických pracovníků a ostatní neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtového určení daní. Na zajištění mzdové úrovně dosažené v letech 2024 a 2025 však stačit nebudou, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
„Předpokládaná alokace prostředků v roce 2026 na nepedagogickou práci je v případě našeho kraje 542 milionů korun. Teď už víme, že nám chybí přibližně 40 milionů korun, abychom pokryli všechny finanční požadavky podle reálných výdajů v letošním roce,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK).
Vedení kraje chce v září a říjnu jednat s každým ředitelem individuálně a hledat cestu optimální pro všechny strany. Výsledná opatření by měla být součástí krajského rozpočtu na rok 2026. Pardubický kraj zřizuje celkem 74 středních a speciálních škol a dalších školských zařízení.
Prioritou je kvalita výuky
Podle krajského radního pro školství Josefa Kozla (3PK) musí být především zachovaná kvalita vzdělávání žáků. Změna se týká i ostatních neinvestičních výdajů, jako jsou učebnice, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a podobně.
Ze státního rozpočtu bude financována pouze povinná výuka plavání na prvním stupni základních škol a odborná příprava k získání řidičského nebo svářečského oprávnění u oborů, které mají tuto přípravu v rámcovém vzdělávacím programu. Peníze na nepedagogickou práci a ostatní neinvestiční výdaje bude Pardubický kraj školám vyplácet jednou měsíčně v příspěvku na provoz škol.