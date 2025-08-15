Past na řidiče u Pekla. Chybí odbočovací pruhy, místo si vyžádalo první oběť

U odbočky k zábavnímu centru Peklo se stala tragická dopravní nehoda. (10. srpna 2025) | foto: Policie ČR

  10:00
Ani deset let po otevření zábavního centra Peklo na Chrudimsku, kam míří tisíce lidí ročně, k němu z hlavní silnice I/34 nevede bezpečný sjezd. Řidiči kvůli odbočení náhle brzdí a nebezpečné situace se zde opakují. V neděli se tu stala první smrtelná nehoda, o život přišla motocyklistka. Policie už roky požaduje vybudování odbočovacích pruhů. Jejich stavbu slíbil majitel areálu, ale investici stále odkládá.

Je to past, která na neznalé řidiče čeká tři kilometry od Hlinska směrem na Poličku. Jde o prašnou odbočku k zábavnímu centru Peklo, které podle provozovatele jen první rok navštívilo 80 tisíc lidí.

Zatímco u Pusté Kamenice na výjezd těžké techniky na hlavní silnici upozorňují přenosné značky omezující rychlost na osmdesátku a poté na šedesátku, tady jakékoliv upozornění chybí.

Na rovné hlavní silnici se dříve stávaly jen lehké nehody. Po otevření parku přibyli těžce ranění, zejména motorkáři, kteří včas nedobrzdí před náhle odbočujícím nebo vyjíždějícím autem. Za posledních deset let došlo k dvěma takovým nehodám.

K samotné realizaci sjezdu může dojít okamžitě, pokud by jej financovalo ŘSD, potažmo stát.

z vyjádření investora a provozovatele Pekla Pavla Lapáčka z roku 2020

Past na řidiče u Pekla. Chybí odbočovací pruhy, místo si vyžádalo první oběť

