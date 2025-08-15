Je to past, která na neznalé řidiče čeká tři kilometry od Hlinska směrem na Poličku. Jde o prašnou odbočku k zábavnímu centru Peklo, které podle provozovatele jen první rok navštívilo 80 tisíc lidí.
Zatímco u Pusté Kamenice na výjezd těžké techniky na hlavní silnici upozorňují přenosné značky omezující rychlost na osmdesátku a poté na šedesátku, tady jakékoliv upozornění chybí.
Na rovné hlavní silnici se dříve stávaly jen lehké nehody. Po otevření parku přibyli těžce ranění, zejména motorkáři, kteří včas nedobrzdí před náhle odbočujícím nebo vyjíždějícím autem. Za posledních deset let došlo k dvěma takovým nehodám.
K samotné realizaci sjezdu může dojít okamžitě, pokud by jej financovalo ŘSD, potažmo stát.