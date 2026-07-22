Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Praktiků je dost, chybí zubaři a pediatři. Svitavy nabízí dva miliony i levný nájem

Autor:
  10:29

Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Chybějící lékaře řeší Svitavy vlastními silami. Radnice letos podpoří nové lékaře štědrým finančním bonusem a zvýhodněným nájmem. Město tak reaguje na lékaře odcházející do důchodu, kteří ukončují svou praxi. Nedostatkem však trpí i další města v kraji.

Celkem dvěma miliony korun a zvýhodněným nájemným v městském bytě letos svitavská radnice podpoří nové lékaře ve Svitavách. Po jarním rozjezdu zcela nové ordinace ukrajinské lékařky se stávajících kartoték s pacienty ujmou dva noví praktičtí lékaři a jedna zubařka.

„Praktiků teď máme dostatek. Škoda, že to muselo vzít do rukou město, a ne zdravotní pojišťovna, která to má řešit. Nicméně jsem rád, že se nám podařilo tento problém vyřešit,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Zastupitelé na svém posledním jednání schválili dvěma novým lékařkám finanční podporu v celkové výši jednoho milionu korun. Každá z nich obdrží 500 tisíc korun na vybavení ordinace.

„Už jsem na sociálních sítích zaznamenal, že Ukrajincům dáváme milion, a Čechům půl milionu. Není v tom žádná nenávist. Důvodem je, že paní doktorka Nováková přebírá stávající kartotéku a kapitační platby od pojišťoven jí chodí hned, na rozdíl od paní doktorky Mantula, která musí kartotéku nejdříve naplnit,“ vysvětlil Šimek.

Začne ordinovat v září

Druhá lékařka začne ordinovat v září, kdy převezme ordinaci po doktoru Chlaňovi. Stejně jako ordinace ukrajinské lékařky bude přijímat zcela nové pacienty prakticky od nuly. V plánu je přijmout půl druhého tisíce lidí.

„Paní doktorka má ještě jinou podnikatelskou aktivitu v Praze, z toho důvodu jsme se dohodli, že podpora ze strany města nebude v prvním půlroce potřebná k naplnění kartotéky, ale k vybavení ordinace moderními technologiemi, tak jak si to dnešní doba žádá,“ řekl Šimek.

Vedle praktické medicíny se nová lékařka bude věnovat čínské medicíně, akupunktuře a akupresuře. „Jak jsme si na VZP ověřovali, aktuálně je problém s praktiky ve Svitavách vyřešen,“ dodal starosta.

V průběhu srpna začne fungovat také ordinace nového stomatologa. Pacienty bude přijímat dle kapacitních možností. „Nové klienty budeme registrovat postupně ve vlnách. A to na e-mailové adrese. Do ordinace nebude třeba osobně chodit ani volat, veškeré žádosti budeme evidovat, a jak to bude možné, zájemce kontaktujeme,“ přibližuje postup registrace stomatoložka Pavlína Bryšková.

Nové stomatoložce poskytne radnice obdobnou podporu jako v předchozích případech, a to formou zvýhodněného nájemného v kompletně zrekonstruovaném městském bytě. Finanční injekci formou individuální dotace po dobu tří let přislíbil také Pardubický kraj.

Vedení města zároveň pokračuje v jednáních s lékařskými fakultami a aktivně oslovuje mladé mediky, aby je přilákalo do Svitav. „Nadále nám bude chybět jeden zubař a jeden pediatr,“ dodal Šimek. Dotační program určený na vybavení ordinací podle něj zůstává součástí podpory.

Město podpořilo novou lékařku z Ukrajiny milionem. Hned první den měla plnou čekárnu

Svitavy nejsou jediným městem v Pardubickém kraji, které trápí nedostatek lékařů. Ve čtvrtek skončila lhůta pro podání přihlášek v rámci několika výběrových řízení vypsaných Pardubickým krajem. Praktici chybí v Lanškrouně, Králíkách, Přelouči. Ještě větší hlad je po zubařích, kteří kromě již zmíněných měst chybí v Hlinsku, Litomyšli, Moravské Třebové a Ústí nad Orlicí.

5. května 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při bouřce na Pardubicku zachytili červené skřítky. Vzácný úkaz trvá setinu sekundy

Červené skřítky se podařilo zachytit v Proseči u Seče. (18. července 2026)

Fascinující úkaz, který trvá pouhou setinu sekundy a lidské oko ho zachytí jen výjimečně, se v pátek před půlnocí podařilo vyfotografovat nad Pardubickem. Extrémní nadoblačné blesky zvané „červení...

Dálnice bez známky a se sníženou rychlostí? Silnice I/73 na Brno možná změní status

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

Nový silniční čtyřpruh I/73, který v budoucnu propojí D35 a Brno, by se v úseku severně od Brna mohl stát formálně dálnicí. Navrhovaná dopravní tepna totiž bude mít parametry jako dálnice, ale...

ŘSD otočilo. Den otevřené dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem nakonec bude

Dálnice mezi Vysokým Mýtem a tunelem Homole je v o něco vyšším stupni...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nakonec uspořádá den otevřené dálnice na novém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Ještě na konci června státní podnik avizoval, že se akce kvůli napjatému...

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

Tati, vrať se! Dcera popsala kolaps seniora u lanovky. Nadále hledá zachránkyni

Premium
Nejdelší lávka světa Sky bridge 721 se otevírá v Dolní Moravě

Hrůzné okamžiky z minulého víkendu, kdy její šestasedmdesátiletý otec zkolaboval u lanovky v Dolní Moravě, popsala pro iDNES.cz zdravotní sestra Edita Habartová ze Zlínska. Resuscitace seniora,...

Praktiků je dost, chybí zubaři a pediatři. Svitavy nabízí dva miliony i levný nájem

ilustrační snímek

Chybějící lékaře řeší Svitavy vlastními silami. Radnice letos podpoří nové lékaře štědrým finančním bonusem a zvýhodněným nájmem. Město tak reaguje na lékaře odcházející do důchodu, kteří ukončují...

22. července 2026  10:29

Tati, vrať se! Dcera popsala kolaps seniora u lanovky. Nadále hledá zachránkyni

Premium
Nejdelší lávka světa Sky bridge 721 se otevírá v Dolní Moravě

Hrůzné okamžiky z minulého víkendu, kdy její šestasedmdesátiletý otec zkolaboval u lanovky v Dolní Moravě, popsala pro iDNES.cz zdravotní sestra Edita Habartová ze Zlínska. Resuscitace seniora,...

21. července 2026  14:50

Byl to souboj? Dva srnci se parohy zapletli do ohradníku, pomohly nůžky a kleště

Záchrana mladých srnců z ohradníku (20. července 2026)

Začátek pracovního týdne zahájili hasiči ze stanice Žamberk záchranou dvou mladých srnců. V pondělí krátce po půl sedmé ráno vyjížděli do obce Hnátnice na Orlickoústecku, kde se zvířata zamotala...

21. července 2026  12:21

Kolaps ve frontě na lanovku. Rodina seniora hledá neznámou zachránkyni

ilustrační snímek

Záchranka Pardubického kraje zasahovala 11. července dopoledne u lanovky v Dolní Moravě, kde zkolaboval senior. S resuscitací začala zdravotní sestra, která byla poblíž. Po příjezdu záchranky a...

20. července 2026  12:54

Hrady ovládl plující Mirai, Landa i výhodný párek. Festival přilákal davy

Mirai na festivalu Hrady CZ pod Kunětickou horou. (19. července 2026)

Ačkoliv předpověď počasí na víkend příliš optimismu nevzbuzovala, nakonec návštěvníky festivalu Hrady CZ pod Kunětickou horou potrápilo jen několik krátkých přeháněk. V pátek bodoval Trautenberk, Mig...

20. července 2026  10:41

Dálnice bez známky a se sníženou rychlostí? Silnice I/73 na Brno možná změní status

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

Nový silniční čtyřpruh I/73, který v budoucnu propojí D35 a Brno, by se v úseku severně od Brna mohl stát formálně dálnicí. Navrhovaná dopravní tepna totiž bude mít parametry jako dálnice, ale...

19. července 2026  10:02

Při bouřce na Pardubicku zachytili červené skřítky. Vzácný úkaz trvá setinu sekundy

Červené skřítky se podařilo zachytit v Proseči u Seče. (18. července 2026)

Fascinující úkaz, který trvá pouhou setinu sekundy a lidské oko ho zachytí jen výjimečně, se v pátek před půlnocí podařilo vyfotografovat nad Pardubickem. Extrémní nadoblačné blesky zvané „červení...

18. července 2026  11:40

Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích může i chyba ministerstva

V Pardubicích se srazil nákladní vlak s rychlíkem, čtyři lidé nehodu nepřežili....

Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Vyplývá to z návrhu závěrečné zprávy Drážní inspekce, uvedl server...

18. července 2026  10:35

Sprejeři dostanou v Pardubicích zelenou. Město chystá další legální plochy pro street art

Vedení Pardubic plánuje vyčlenit další legální plochy, kde by se umělci mohli...

Zatímco vulgární nápisy na zdech přinášejí majitelům jen starosti a náklady na odstranění, podařené streetartové výtvory mohou veřejný prostor oživit. Vedení Pardubic proto plánuje vyčlenit další...

18. července 2026  9:13

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

18. července 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Teď se učíme vítězit v hlavě. Sportovní ředitel Bílek vede Pardubice do nové éry

Jiří Bílek, sportovní ředitel FK Pardubice, pózuje před novým logem klubu.

Za půl roku, co je Jiří Bílek sportovním ředitelem pardubických fotbalistů, nabral klub směrem dopředu přímo raketové tempo. Místo boje o záchranu byla na jaře najednou na dohled spíš skupina o...

17. července 2026  18:47

Necítíte prsty? Hrozí nenávratné postižení. Karpály už operujeme šetrně, říká chirurg

Premium
Chirurg Tomáš Tlustý se specializuje na všeobecnou chirurgii a traumatologii....

Někdy si pacienti zašijí ránu sami, jindy přijdou až ve chvíli, kdy už se bolest nedá vydržet. Chirurg Tomáš Tlustý z Privátní chirurgické ambulance v Hlinsku se setkal i s případem, kdy musel volat...

17. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.