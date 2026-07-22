Celkem dvěma miliony korun a zvýhodněným nájemným v městském bytě letos svitavská radnice podpoří nové lékaře ve Svitavách. Po jarním rozjezdu zcela nové ordinace ukrajinské lékařky se stávajících kartoték s pacienty ujmou dva noví praktičtí lékaři a jedna zubařka.
„Praktiků teď máme dostatek. Škoda, že to muselo vzít do rukou město, a ne zdravotní pojišťovna, která to má řešit. Nicméně jsem rád, že se nám podařilo tento problém vyřešit,“ řekl starosta Svitav David Šimek.
Zastupitelé na svém posledním jednání schválili dvěma novým lékařkám finanční podporu v celkové výši jednoho milionu korun. Každá z nich obdrží 500 tisíc korun na vybavení ordinace.
„Už jsem na sociálních sítích zaznamenal, že Ukrajincům dáváme milion, a Čechům půl milionu. Není v tom žádná nenávist. Důvodem je, že paní doktorka Nováková přebírá stávající kartotéku a kapitační platby od pojišťoven jí chodí hned, na rozdíl od paní doktorky Mantula, která musí kartotéku nejdříve naplnit,“ vysvětlil Šimek.
Začne ordinovat v září
Druhá lékařka začne ordinovat v září, kdy převezme ordinaci po doktoru Chlaňovi. Stejně jako ordinace ukrajinské lékařky bude přijímat zcela nové pacienty prakticky od nuly. V plánu je přijmout půl druhého tisíce lidí.
„Paní doktorka má ještě jinou podnikatelskou aktivitu v Praze, z toho důvodu jsme se dohodli, že podpora ze strany města nebude v prvním půlroce potřebná k naplnění kartotéky, ale k vybavení ordinace moderními technologiemi, tak jak si to dnešní doba žádá,“ řekl Šimek.
Vedle praktické medicíny se nová lékařka bude věnovat čínské medicíně, akupunktuře a akupresuře. „Jak jsme si na VZP ověřovali, aktuálně je problém s praktiky ve Svitavách vyřešen,“ dodal starosta.
V průběhu srpna začne fungovat také ordinace nového stomatologa. Pacienty bude přijímat dle kapacitních možností. „Nové klienty budeme registrovat postupně ve vlnách. A to na e-mailové adrese. Do ordinace nebude třeba osobně chodit ani volat, veškeré žádosti budeme evidovat, a jak to bude možné, zájemce kontaktujeme,“ přibližuje postup registrace stomatoložka Pavlína Bryšková.
Nové stomatoložce poskytne radnice obdobnou podporu jako v předchozích případech, a to formou zvýhodněného nájemného v kompletně zrekonstruovaném městském bytě. Finanční injekci formou individuální dotace po dobu tří let přislíbil také Pardubický kraj.
Vedení města zároveň pokračuje v jednáních s lékařskými fakultami a aktivně oslovuje mladé mediky, aby je přilákalo do Svitav. „Nadále nám bude chybět jeden zubař a jeden pediatr,“ dodal Šimek. Dotační program určený na vybavení ordinací podle něj zůstává součástí podpory.
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Město podpořilo novou lékařku z Ukrajiny milionem. Hned první den měla plnou čekárnu
Svitavy nejsou jediným městem v Pardubickém kraji, které trápí nedostatek lékařů. Ve čtvrtek skončila lhůta pro podání přihlášek v rámci několika výběrových řízení vypsaných Pardubickým krajem. Praktici chybí v Lanškrouně, Králíkách, Přelouči. Ještě větší hlad je po zubařích, kteří kromě již zmíněných měst chybí v Hlinsku, Litomyšli, Moravské Třebové a Ústí nad Orlicí.
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5. května 2026