Ztracenou 85letou houbařku hledal i vrtulník. Až za tmy nakonec pomohla sousedka

  13:03
Středeční odpolední procházka na houby u Mladotic na Chrudimsku se proměnila v rozsáhlou pátrací akci. Žena v lese ztratila svou pětaosmdesátiletou matku a spolu se složkami IZS ji nedokázala najít ani za tmy. Nakonec pomohla sousedka.
Po ztracené seniorce na Chrudimsku pátrali policisté, hasiči i vrtulník s termovizí. (15. října 2025) | foto: Policie ČR

Během hledání hub po lese se obě ženy rozdělily a navzájem se ztratily z dohledu. Dceři se už potom nepovedlo matku najít. „Nejdřív pátrala sama, ale blížila se tma, a tak zavolala na linku 158,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Do lesa u Mladotic na Chrudimsku dorazilo několik policejních hlídek a také profesionální i dobrovolní hasiči z okolí. Pátrací akci koordinoval velitel policie.

„Na pomoc vzlétl také vrtulník s termovizí. I když už byla úplná tma a teplota klesala, bylo pátrání stále neúspěšné,“ popsal Dub.

Nakonec přišla dobrá zpráva. Ztracené seniorky si mezi Ronovem a Kněžicemi všimla sousedka, která ji nezraněnou a zcela v pořádku dovezla domů.

„Nejde o ojedinělý případ. Při výletech do přírody je dobré mít u sebe mobilní telefon, držet se na dohled a nepřeceňovat své síly. I když se pohybujete v místech, které dobře znáte,“ varoval Dub.

