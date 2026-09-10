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Po nehodě zmizel beze stopy. Rodina i policie hledají muže už čtvrtý měsíc

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  16:05

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Policie pátrá po pohřešovaném Dominiku P. (29. května 2026) | foto: policie ČR

Po sedmadvacetiletém muži, který letos v květnu na Chrudimsku boural a zmizel, pátrá policie už čtvrtý měsíc. Z auta se po nehodě vypařil bez dokladů a osobních věcí. Dodnes o něm nemá žádné zprávy policie ani rodina. Podle dostupných informací by ale důvod k útěku mít neměl, nebyl totiž opilý a v té době ani v celostátním pátrání.

Záhadné zmizení Dominika Procházky z Havlíčkobrodska, který ve čtvrtek 28. května mezi obcemi Běstvina a Spačice na Chrudimsku boural a následně z místa nehody odešel, se doposud nepodařilo kriminalistům objasnit. Nikdo nemá žádné zprávy o tom, kde by se mohl nacházet.

Řidič se hned po nehodě podrobil testu na alkohol, ten vyšel s negativním výsledkem.

Policie stále pátrá po muži, který po nehodě na Chrudimsku zmizel neznámo kam. (10. září 2026)

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„Policisté přivolali záchrannou službu, ale vzhledem k okolnostem nebylo nutné setrvat na místě. Hlídka proto muži sdělila, aby vyčkal na dopravní policii z důvodu zdokumentování nehody. Ta už ho však po příjezdu na místo nenašla. Pohřešovaný do současné doby nebyl vypátrán ani nemáme žádné nové poznatky k jeho pobytu či pohybu,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

O nijak závažnou nehodu se však nejednalo. Podle záchranářů byl muž v pořádku. „Posádka pacienta na místě vyšetřila. Na základě domluvy s ním a se sloužícím lékařem ho ponechala na místě. Muž byl plně orientovaný a nejevil žádné známky zranění. Posádka tedy neměla důvod ho transportovat do nemocnice,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.

Pohřešovaný je zhruba 165 centimetrů vysoký, štíhlé postavy a má dlouhé tmavé vlasy, které nosí v culíku. Na sobě měl podle všeho v době zmizení dlouhé šedé kalhoty, šedé triko s červeným nápisem „security“ a šedomodrou mikinu s nápisem „security“. Na nohou pak tmavé tenisky.

Havaroval a zmizel. Policie pátrá po muži, který odešel od nehody neznámo kam

„Domů se nevrátil a rodina o něm nemá žádné informace. Odešel a ve vozidle nechal všechny své osobní věci včetně mobilního telefonu. Policisté po muži pátrají od chvíle, kdy rodina oznámila jeho pohřešování, zatím ale bezúspěšně,“ uvedla již dříve policejní mluvčí Dita Holečková.

Vzhledem k tomu, že po více než třech měsících je pátrání stále bez výsledku, policie opět žádá o pomoc veřejnost. „Policisté společně s kriminalisty v průběhu pátrání využili veškeré dostupné prostředky, včetně vrtulníku a dronů s termovizí. Dosud se nám však nepodařilo získat žádné informace, které by nás navedly konkrétním směrem. Uvítáme proto jakékoli poznatky k jeho pohybu či současnému pobytu, které by nám v dalším pátrání mohly pomoci,“ dodala Kopecká.

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