Roky nic, nyní ovšem v Pardubicích porostou parkovací domy všude

Soukromý investor chystá „parkhaus“ za Domem hudby. Další chce mít radnice hned nedaleko, a to vedle malé arény. Další budova pro stovky aut bude stát na dukelské straně kolejiště u Terminálu Jih.

Jeden pak bude v bývalé továrně Tesla u nemocnice a další parkovací dům pro více než stovku vozů radní plánují postavit v ulici Mezi Mosty nedaleko bývalých automatických mlýnů.



V něm by měl fungovat výtah a automatický systém uložení vozu. Tedy žádné kličkování úzkými chodbami rozsáhlého parkoviště. „Pardubice by se při výstavbě parkovacího domu, který plánují vybudovat v ulici Mezi Mosty, mohly vydat cestou automatického parkovacího systému. Přesně takový princip totiž ve svém návrhu využila architektonická kancelář Med Pavlík architekti, která zvítězila v radnicí vyhlášeném soutěžním workshopu na návrh stavby,“ uvedla tisková mluvčí pardubického magistrátu Iveta Koubková.

Základním kritériem pro úspěch ve workshopu nebyla ani tak cena návrhu, nýbrž zkušenosti uchazečů s podobnými projekty. „Dva ze tří návrhů byly pojaty spíše konvenčně, tedy s klasickou nájezdovou rampou, která naopak ve vítězném návrhu zcela chybí, a tím ho činí unikátním.

Architektonická kancelář Med Pavlík architekti totiž zvolila variantu zakladačového parkovacího domu, kdy vozidlo přijede do určeného prostoru, kde jej řidič opustí, a systém vozidlo následně zaparkuje na určené místo,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš, zvolený za ODS.

Parkovací dům pojme najednou až 130 vozidel

Protože nový parkovací dům bude stát na území spadajícím do regulačního plánu Mlýnský ostrov, musí splňovat určité limity, například maximální možnou výšku. Architekti proto ve svém návrhu využili každé místo, hodnotící komise také ocenila doplněnou komerční plochu, což vytvoří důstojný prostor na nábřeží Chrudimky.

„Parkovací dům tohoto typu je sice, co se počáteční investice týče, dražší, ale využívá více parkovacího prostoru, takže nabídne větší parkovací kapacitu a návratnost této investice bude rychlejší. Tato investice tak nebude generovat pouze provozní náklady, ale také zisky,“ uvedl Petr Kvaš.

Výrazná část parkovacích míst by měla být vyčleněna pro rezidenty, což by zlepšilo bilanci počtu rezidenčního stání v historické části města. Parkovací dům by měl mít zhruba 130 parkovacích míst.

Radnice nyní musí vypracovat provozně-ekonomický model a ujasnit si otázky ohledně investora, budoucího provozovatele a možného využití objektu. „Co se provozu týče, nabízí se zde několik variant. Komerční prostory, které jsou součástí návrhu a měly by se nacházet v části směrem k Chrudimce, by bylo možné pronajímat, či prodat, čímž by se snížily investiční náklady. Nebo se můžeme vydat cestou PPP projektu, kdy by investorem této stavby nebylo město, ale jiný subjekt, třeba i některá z akciových společností města,“ dodal náměstek Kvaš.

Město se chce nejdříve zaměřit na výstavbu parkovacích domů u Terminálu Jih a hokejové arény. Vítězná firma bude muset návrh dovést do podoby projektové dokumentace a zakomponovat do něj zvolený provozně-ekonomický model.

Kromě zmíněných parkovacích domů by měl v Pardubicích stát také objekt k parkování za Domem hudby. Postavit jej chce firma Pražská správa nemovitostí, které patří i nedaleký obchodní dům Grand. Parkovací dům by měl mít šest pater a vejít se do něj má zhruba tři sta aut. Politici by přitom byli rádi, kdyby část parkovacího domu patřila radnici. Stavbu nového parkovacího domu dlouhodobě podporuje i vedení krajského úřadu, kterému patří Dům hudby.